"Enquête Exclusive" « Turquie : le monde selon Erdogan, sultan aux pieds d’argile » sur M6 dimanche 7 mai 2023

Dimanche 7 mai 2023 à 23:10 sur M6, Bernard de la Vilardière présentera un un nouvel inédit du magazine “Enquête Exclusive”. Le document diffusé cette semaine : « Turquie : le monde selon Erdogan, sultan aux pieds d’argile ».

À l’approche des élections présidentielles en Turquie, le trône d’Erdogan est en train de vaciller. Celui qui dirige le pays d’une main de fer depuis plus de vingt ans a longtemps été le favori des sondages. Mais le résultat du scrutin du 14 mai prochain est plus qu’incertain pour le président sortant.

En cause : le séisme dévastateur du 6 février dernier qui a fait près de 45 000 morts. Son gouvernement est accusé d’avoir mal géré la catastrophe et surtout d’avoir laissé se développer la corruption dans le secteur de la construction. Des milliers d’habitations ont ainsi été construites par des promoteurs sans scrupule, peu regardants sur les normes de sécurité.

Outre les conséquences dramatiques du séisme, le président turc a aussi un bilan et une réputation qui ne plaident pas en sa faveur. Depuis son accession au pouvoir, Recep Tayyip Erdogan divise pour mieux régner. Sa politique, jugée brutale par beaucoup, est un mélange de libéralisme économique, d’islamisme et de nationalisme. Les équipes de journalistes du magazine se sont rendues dans ce pays de 85 millions d’habitants, plus fracturé que jamais.

Erdogan s’est longtemps présenté comme un démocrate musulman mais aujourd’hui, il entend ré-islamiser la Turquie, un pays pourtant laïc. Depuis 2003, il a fait construire quatorze mille mosquées. Celle de Camlica à l’entrée du Bosphore a couté près de trois-cents millions d’euros.

La Turquie d’aujourd’hui est également un gros producteur de textile, notamment pour la mode dite “islamique”. Des centres commerciaux entiers sont dédiés à ces vêtements. Cette tendance vestimentaire a même ses influenceuses célèbres comme Sena Sever qui compte un million d’abonnés sur Instagram.

Pour régner sans partage, Erdogan a mis au pas la quasi-totalité de la presse. Selon Reporter Sans Frontières, la Turquie est l’un des pays les plus répressifs pour la presse. Quatre-vingt-neuf journalistes ont été incarcérés depuis 2016. Mais certains reporters courageux, comme Baris Terkoglu, continuent d’enquêter sur la corruption du régime. Baris a trente trois procès en cours, il risque cent-cinquante-huit ans de prison !

Alors que les élections de mai 2023 se profilent, voyage dans la Turquie de Recep Tayyip Erdogan, écartelée entre soumission et résistance.

Un documentaire réalisé par Glenn L'Yvonnet pour Ligne de Front.