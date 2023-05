"C dans l'air" vendredi 5 mai 2023 : les invités reçus par Axel de Tarlé sur France 5

Axel de Tarlé vous donne rendez-vous ce vendredi 5 mai 2023 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Ce vendredi 5 mai 2023, Axel de Tarlé recevra : Henry Buzy-Cazaux, président de l'Institut du management des services immobiliers.

Hier, la Ville de Paris a annoncé qu’elle allait interdire la création de nouveaux meublés touristiques dans des zones en proie au « surtourisme », où on manque de logements toute l’année, dans le cadre de son futur Plan local d’urbanisme (PLU).

Pour Emmanuel Grégoire, premier adjoint à la maire socialiste de Paris, “l’enjeu est simple, c’est d’essayer de réguler, voire de juguler, la pression du marché qui fait réduire le stock de logements disponibles au profit des résidents permanents vers des usages détournés”. Parmi ces quartiers figurent Paris Centre, le canal Saint-Martin, les Grands Boulevards, les Champs-Elysées ou encore Montmartre.

Cette mesure ne s’appliquera pas aux propriétaires qui louent occasionnellement leur résidence principale dans la limite de 120 jours par an.

Dans le mêmm temps, la Ville de Paris va interdire les nouveaux meublés touristiques de loueurs professionnels dans les zones d’hyperconcentration touristique concernées par le manque de logements, pour protéger les résidents permanents de la capitale face à l’explosion des locations de type Airbnb. C’est l’une des mesures structurelles du futur plan local d’urbanisme (PLU), qui sera débattu lors du prochain Conseil de Paris au mois de juin.

Henry Buzy-Cazaux reviendra sur ce contexte tendu du logement dans les grandes villes et comment réguler la pression du marché immobilier locatifs.

17:45 "C dans l'air"

Les invités :

Anthony Bellanger, éditorialiste, spécialiste des questions internationales à France Inter.

Christian Roudaut, journaliste, ancien correspondant en Grande-Bretagne pour Radio France.

Elizabeth Pineau, correspondante à l’Elysée et Matignon pour REUTERS.

Elizabeth Gouslan, journaliste-auteure de « Meghan ou le désespoir des princesses ».

Le thème de l'émission : Charles III : un couronnement en pleine crise

J-1. L'heure des derniers préparatifs à Londres pour le couronnement du nouveau roi, Charles III, huit mois après le décès de sa mère Elisabeth II. Un événement qui rassemblera tous les inconditionnels de la monarchie britannique. Pour cette cérémonie fastueuse à l'abbaye de Westminster, sans équivalent en Europe, c'est aussi des dizaines de chefs d'Etat étrangers qui afflueront du monde entier, y compris Emmanuel Macron. Une réception en grande pompe avec, au menu, une « coronation quiche », une quiche aux fèves et aux épinards, en accord avec l'intérêt environnemental du roi.

Le Royaume-Uni n'avait plus connu cela depuis 70 ans mais l'événement semble avoir été préparé sans grand engouement de la population. Selon un sondage de l'institut YouGov, deux tiers des Britanniques ne s'y intéressent pas, et 51% pensent que l'Etat ne devrait pas payer la facture. C dans l'air a suivi des militants anti-monarchie à quelques jours de l’adoubement du nouveau roi.

De telles dépenses passent mal dans le grave contexte de crise économique outre-Manche. L'inflation y bas des records, à plus de 10% sur un an, et a propulsé une partie de la population dans la pauvreté. Pour pallier l'envolée des prix et la chute du pouvoir d'achat, des initiatives de solidarités se mettent en place partout dans le pays, des distributions alimentaire par exemple, ou des appels aux dons.

Alors, qu'attendre du couronnement de Charles III ? L'anti-monarchisme anglais peut-il faire tomber le régime ? Que peut faire le gouvernement anglais face à la grave crise économie qui s'éternise ?

