"Sept à Huit" dimanche 21 mai 2023 sur TF1 : sommaire du magazine

Voici les reportages qui seront diffusés dans "Sept à Huit", dimanche 21 mai 2023, présenté par Harry Roselmack à partir de 17:15 sur TF1.

17:15 Sept à Huit Life

“Sept à Huit Life” privilégie la proximité et les rencontres dans tous les univers de la vie quotidienne. Cette heure dédiée à la société française, ses tendances et ses évolutions, met en lumière des personnages et des histoires souvent étonnantes : la marque de fabrique de “Sept à Huit” !

Les reportages diffusés dimanche 21 mai 2023 :

Le boom de l'occasion



Certains achètent pour réduire leur dépenses, d'autres revendent pour arrondir leurs fins de mois. "Sept à huit" part à la rencontre de ces Français qui changent leur façon de consommer à cause de l'inflation.

18:20 Sept à Huit

Chaque dimanche soir, Harry Roselmack plonge les téléspectateurs au cœur de l’événement, avec des reportages sur la société et les derniers faits marquants. L’émission met en évidence des histoires fortes et des témoignages souvent exclusifs. Une ouverture sur le monde d’aujourd’hui et de demain.

Traque aux fugitifs en Arizona



Des chasseurs de primes aux méthodes musclées fleurtent avec la loi pour une poignée de dollars.

19:10 Le portrait de la semaine d'Audrey Crespau-Mara :

Ramzi Bedia



Le comédien raconte comment il a fait de l'humour son arme de séduction.