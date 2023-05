"Enquêtes criminelles" : Meurtre chez les gens du voyage, mercredi 24 mai 2023 sur W9

Nathalie Renoux vous donne rendez-vous sur W9 mercredi 24 mai 2023 à 21:05 pour un nouvel inédit du magazine "Enquêtes criminelles" : « Meurtre chez les gens du voyage : une famille unie dans le crime ? ».

14 février 2016, 3 heures du matin. Dans le camp des gens du voyage de Maldormir, près de Marseillan (Hérault), un portable se met à sonner. C’est celui de Raynald Barguet. Le jeune homme de 23 ans, qui dormait tranquillement dans sa caravane, décroche : une voix lui demande de sortir sur le champ. Raynald s’exécute sans se méfier. À peine dehors, une balle à la poitrine, puis une autre à l’épaule. Il ne survivra pas à ses blessures.

L’affaire pourrait ressembler à un règlement de comptes. En réalité, l’enquête va révéler que c’est une rivalité sentimentale qui serait à l’origine de l’assassinat. Car Raynald entretenait des relations difficiles avec Coralie, son ex, la mère de son enfant. En 2014 pourtant, la jeune femme avait tout quitté pour vivre avec lui. Tout, y compris Alexandre Petremann, un jeune homme de bonne famille, fils de médecin et membre du prestigieux corps des Sapeurs-Pompiers de Paris. Seulement, malgré la naissance d’un petit garçon, le couple ne fait pas long feu et Coralie retourne, en emportant son fils, auprès d’Alexandre.

Ainsi, en remontant le passé amoureux de la victime, les gendarmes ne tardent pas à découvrir l’identité du tireur : Alexandre Petremann ! Et le pompier de raconter l’incroyable piège qu’il aurait préparé avec la complicité de deux membres de sa belle-famille pourtant au-dessus de tout soupçon… Plus glaçant, c’est même l’un d’entre eux qui aurait suggéré au suspect de se débarrasser de son rival !

En deuxième partie, Enquêtes criminelles s’intéressera à l’affaire Malgouyres.

Pour Daniel et Françoise Malgouyres, le jardin de Saint-Adrien était une fierté, l’aboutissement du travail d’une vie entière.

En 2013, ce petit paradis situé près de Béziers, dans l’Hérault, a été élu « jardin préféré des Français » lors d’une célèbre émission de télévision. Quatre hectares de plans d’eau, de lotus et de palmiers devenus quatre ans plus tard une scène de crime. Le soir du 5 octobre 2017, deux cambrioleurs cagoulés font irruption au domicile du couple Malgouyres. Daniel est frappé et Françoise retenue en otage sous la menace d’une arme. Une situation critique que le propriétaire des lieux parvient à retourner de façon totalement inespérée. En prétextant lui donner de l’argent liquide qu’il conservait, Daniel parvient à attirer à l’étage l’un des agresseurs. Seulement, en haut de l’escalier, il s’empare de son fusil de chasse et tire. Un cambrioleur est tué, l’autre prend la fuite.

Aux gendarmes, Daniel affirme avoir agi en légitime défense et au terme de sa garde à vue, il est remis en liberté. Grâce à l’ADN retrouvé sur une cagoule oubliée sur place, les gendarmes identifient le fuyard. L’homme, un petit voyou de la région, reconnaît rapidement les faits, mais ce qu’il raconte est incroyable : le cambriolage aurait en réalité été commandité par Daniel lui-même

Alors, dans cette affaire, qui dit la vérité ? Le cambrioleur rescapé, qui assure ne pas avoir agi de sa propre initiative ? Ou Daniel, qui prétend être victime d’une manipulation ?