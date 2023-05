"Zone Interdite" sur le nouveau grand huit du Parc Astérix, dimanche 28 mai 2023 sur M6

Ophélie Meunier vous donne rendez-vous sur M6 dimanche 28 mai 2023 à 21:10 pour découvrir un inédit du magazine "Zone Interdite" dont le thème sera : « Parc Astérix : ils sont fous du nouveau grand huit ! ».

Avec plus de deux millions de visiteurs par an, le parc Astérix est sur le podium des parcs de loisirs les plus fréquentés de France. Mais pour 2023, l’objectif est clair : se rapprocher du concurrent Disney ! Pour cela, les irréductibles Gaulois voient très grand. Le parc vient tout juste d’inaugurer les plus hautes et plus rapides montagnes russes de France.

Accrochez-vous ! 51 mètres de hauteur, près de 110 km/h, un kilomètre de long et un record du monde avec 23 « air-time », ces fameux moments suspendus où la vitesse fait décoller les passagers du siège.

Toutatis sera le fer de lance d’une toute nouvelle zone du parc : vingt-mille mètres carrés consacrés aux Vikings avec des restaurants, des jeux pour enfants et des boutiques. Pendant un an, les équipes de "Zone Interdite" ont suivi en exclusivité la construction de ce projet hors norme.

Mathieu et Julien sont des ingénieurs passionnés par les sensations fortes, des professionnels des montagnes russes. Toutatis est le projet le plus ambitieux de leur carrière. Ils sont à la tête d’une équipe internationale. Les pièces de cette attraction viennent de toute l’Europe : Danemark, Hongrie ou encore Italie. Seules une poignée d’entreprises sont capables de concevoir des grands huit de ce niveau. Conçu sur-mesure, doté des dernières technologies, Toutatis est un véritable défi technique. Mathieu et Julien, seront-ils prêts à temps pour l’ouverture de l’attraction ?

Sébastien, le directeur adjoint du parc y veille. Les visiteurs vont venir en nombre pour découvrir sa nouvelle zone, impossible de les décevoir. Pour cela, il peut compter sur Florine. A 28 ans, avec une énergie sans faille, elle occupe un poste ultra-stratégique, celui d’optimiser le temps d’attente des quarante-deux attractions du parc. Dès que les files d’attente s’allongent, elle intervient sur place. Comment s’y prend-elle pour booster les équipes ? En coulisses, vous découvrirez les astuces de cette professionnelle pour que les clients puissent profiter au maximum des manèges.

Pour la saison 2023, le parc cherche aussi à créer la surprise avec ses nouveaux spectacles. Il faut recruter des cascadeurs et Pierre, 33 ans, espère bien en être. Mais pour le rôle qu’il convoite, il faut aussi être capable de réaliser des acrobaties à moto. Il va devoir se dépasser pour s’imposer face aux meilleurs cascadeurs de France.

Thomas lui, est quasiment né ici. Fils de deux employés du parc Astérix, il a fait toute sa carrière chez les Gaulois. Il est responsable de la maintenance des attractions. Dès qu’une panne se déclenche, il a moins de quinze minutes pour trouver une solution. Et éviter le scenario du pire : l'évacuation des visiteurs. Toutatis va lui donner du fil à retordre…