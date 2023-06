"Echappées Belles" : « Week-end à Chambéry » sur France 5 samedi 3 juin 2023 - Vidéo

Samedi 3 juin 2023 à 21:00, France 5 vous proposera un nouvel inédit du magazine “Echappées Belles” dans lequel Sophie Jovillard vous emmène en week-end à Chambéry.

Bienvenue à Chambéry, ville d’art et d’histoire au caractère savoyard affirmé. Nichée entre les massifs des Bauges et de la Chartreuse, Chambéry est un véritable havre de paix. Surnommée la « Cité des ducs », la ville de 60 000 habitants jouit d’une situation géographique particulièrement exceptionnelle, aux portes des Alpes, entre lacs et montagnes.

Mais Chambéry n’est pas qu’un point de passage. Elle permet une véritable plongée au cœur de l’histoire de la Savoie. Ancienne capitale des ducs de Savoie, puis du Royaume de Piémont-Sardaigne, la ville séduit pour son histoire, son patrimoine et sa culture. De son très célèbre Château, à son centre médiéval en passant par son labyrinthe d’allées (cousines savoyardes des traboules lyonnaises), elle regorge de surprises patrimoniales, gustatives et naturelles.

Ville en pleine mutation, il y fait bon séjourner mais aussi bon vivre. La préfecture de Savoie est d’ailleurs 22ème au classement national des villes et villages. Lieu cher à Jean-Jacques Rousseau, le philosophe a d’ailleurs écrit dans ses « Confessions » : « S’il est une petite ville au monde où l’on goûte la douceur de la vie dans un commerce agréable et sûr, c’est Chambéry. »

Mais la richesse de Chambéry, c’est aussi ses alentours. À pied, à vélo, ou en voiture, ici, la nature est à portée de main. Au Nord, le plus grand lac naturel de France, celui du Bourget. À l’Ouest, le massif des Bauges, ses hautes falaises calcaires et ses paysages époustouflants. Et au Sud, le massif de la Chartreuse, le plus petit des massifs préalpins, classé parc naturel régional, qui abrite une grande diversité biologique.

Sophie Jovillard va partir un week-end à la rencontre de celles et ceux qui font vivre Chambéry, à travers un savoir-faire, une culture et un patrimoine savoyard.

Les reportages diffusés :

Un patrimoine surprenant

Chambéry, une ville qui bouge

Le Crozet, la pâte historique de Savoie

Terrain de sport nature

Le parc des bauges.

À la suite de cet inédit, France 5 rediffusera le numéro « Echappées belles : La Réunion, île nature ».