"Capital" : Les filons secrets des brocantes et vide-greniers sur M6 dimanche 4 juin 2023 avec Julien Courbet

Julien Courbet vous donne rendez-vous sur M6 dimanche 4 juin 2023 à 21:10 pour un nouvel inédit du magazine "Capital" dont le thème sera « Brocante et vide-grenier : enquête sur les filons secrets des chasseurs de trésors ».

Décorer, rénover : comment profiter des nouveaux bons plans de l’occasion !

Une jolie table, une petite lampe stylée ou même un lavabo vendus quelques dizaines d’euros à peine sur le stand d’un vide-grenier ou sur un site de petites annonces : chiner chic à prix bradés, voilà une passion des Français. Une passion devenue, en raison du coût de la vie, un vrai bon plan pour s’équiper d’occasion ! Deux Français sur trois ont déjà acheté un meuble de seconde main et un sur deux en a déjà vendu. Ce marché est évalué à 1,3 milliard d’euros par an. Mais dans cet univers, comment savoir si vous faites vraiment une bonne affaire ? Comment dénicher les vraies perles et savoir négocier comme un professionnel ?

Les équipes de Capital ont enquêté auprès des nouveaux chasseurs de trésors pour percer leurs secrets et comprendre comment se fixent leurs prix d’achat et de vente. Et pour ceux qui n’ont ni l’expertise ni le temps d’écumer les vide-greniers, des sites spécialisés de brocante en ligne ont vu le jour.

Planches de parquet, radiateurs, carrelages ou sanitaires : comment s’organise le nouveau business étonnant des matériaux récupérés et quelles économies pouvez-vous espérer pour équiper votre maison ?

Objets des années 80 : y a-t-il un trésor dans vos placards ?

Et si votre enfant ou votre ado avait, sans le savoir, amassé des milliers d’euros ? C’est peut-être dans ses tiroirs que se trouve en effet le début de la fortune… comme les cartes Pokemon qu’il accumule par dizaines. Tout dépend bien sûr de leur rareté. Certaines cartes peuvent en effet se vendre à des prix astronomiques, attirant les investisseurs en quête de bonnes affaires. Les collectionneurs acharnés sont prêts à débourser des milliers d’euros pour mettre la main sur des cartes rares et ainsi compléter leur collection. Un business incroyable. De la France jusqu’au Japon, vous découvrirez les coulisses étonnantes de cette chasse aux cartes Pokemon.

Et si vous avez les bonnes cartes en main, pourquoi ne pas en profiter pour vous payer un voyage dans le temps, et renouer avec les années 80 ou 90, en vous offrant le plaisir de piloter un « youngtimers ». C’est le nom des voitures qui peuplaient les routes de France à cette époque, comme les célèbres 205 GTI, Golf 1 Cabriolet ou Clio 16S. Des véhicules de collection qui sont loin d’être donnés. Leurs côtes s’envolent et les mieux conservés peuvent coûter plus chers qu’une voiture neuve. Quelles sont les coulisses de ce marché de l’occasion pas comme les autres ? Acheteurs ou vendeurs, qui sera capable de faire les meilleures affaires ? Et comment profiter de cet engouement pour les vieilles stars des routes ?

Cartes à jouer, véhicules mais aussi ustensiles de cuisine, comment les pros de l’occasion ont fait de la nostalgie un fonds de commerce qui rapporte gros ? Alors plus que jamais, avant de tout jeter chez soi, mieux vaut s’assurer que ce que l’on possède ne vaut pas une petite fortune !