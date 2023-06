"Enquête d'action" sur les violences dans les stades, vendredi 9 juin 2023 sur W9

Vendredi 9 juin 2023 à 21:05, Marie-Ange Casalta vous proposera de découvrir sur W9 un numéro inédit du magazine “Enquête d'action” : « Violences dans les stades : face-à-face tendu entre supporters et policiers ».

Chaque semaine, environ 300 000 Français se rendent dans les stades de football pour assister à des matchs et supporter leur équipe de cœur. Une foule chauffée à blanc, parfois prête à tous les excès face au camp adverse.

Depuis 2021, les autorités font face à une recrudescence des incidents dans et autour des enceintes sportives. Affrontements à coups de projectiles, règlements de compte entre supporters rivaux, voire contre les joueurs : la violence refait surface dans les gradins.

La Division Nationale de Lutte contre le Hooliganisme (DNLH) a été créée en 2009, pour contenir les fans les plus violents et assurer la sécurité des événements sportifs. Cette unité de police spécialisée a compétence sur tout le territoire français : elle possède des correspondants mobilisables dans chaque département. Elle a pour mission la surveillance et la neutralisation des supporters dangereux, en premier lieu les ultras et les hooligans.

Nous suivrons le commissaire-divisionnaire Thibaut Delaunay, chef de la DNLH, lors de déplacements de supporters en France, mais aussi en Europe. À Nice, 300 supporters serbes sont attendus pour un match opposant l’OGC au Partizan Belgrade. De leur arrivée aux abords du stade jusqu’à leur sortie, c’est un dispositif hors norme mis en place pour éviter les affrontements : fan-zone entièrement clôturée, convois sous haute surveillance, entrée privée au stade, au plus loin des ultras niçois.

Les hooligans, eux, voient les matchs comme des terrains d’affrontements, où la rivalité n’a presque rien à voir avec les performances sportives. Ces mouvances ultra-violentes, souvent proches des idéologies d’extrême-droite, n’attendent pas d’être dans le stade pour se battre. Dans ces règlements de compte, aucune règle : le moindre objet sert de projectile dans ces combats qui aboutissent parfois à la mort.