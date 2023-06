"Echappées Belles" : « Un week-end au vert à Angers » sur France 5 samedi 10 juin 2023 - Vidéo

Samedi 10 juin 2023 à 21:00, France 5 vous proposera un nouvel inédit du magazine “Echappées Belles” dans lequel Jérôme Pitorin vous emmène en week-end à Angers.

Dans ce numéro spécial d’Échappées Belles en région Pays de la Loire, Jérôme Pitorin se rend, le temps d’un week-end, dans la ville d’Angers, où il retrouve de façon exceptionnelle Stéphane Marie et Carole Tolila, de l’émission Silence, ça pousse !

Jérôme part à la découverte de la ville, profite de loisirs en plein air, s’adonne aux plaisirs de la gastronomie… le menu de ce séjour sera copieux et riche en rencontres. Préparez-vous à noter quelques bonnes adresses et à picorer quelques précieuses idées pour votre prochain séjour !

Jérôme et ses amis de Silence, ça pousse ! se préparent à relever un défi de taille : revégétaliser, arborer et au final complètement métamorphoser un espace non aménagé, situé tout près du musée de la Tapisserie contemporaine Jean-Lurçat, afin qu'il devienne un lieu convivial, propice aux rencontres.

Après un état des lieux et l'élaboration du fameux croquis par Stéphane, notre trio va se mettre à l'ouvrage en faisant appel à des bénévoles.

La ville d'Angers, entre les rives de la Mayenne, de la Sarthe et de la Maine, et celles, majestueuses, de la Loire toute proche, a été élue, pour la troisième fois de suite, la ville la plus verte de France ainsi que « première ville où il fait bon vivre en France » pour la deuxième année consécutive.

Les reportages diffusés :

Les atouts d'Angers

Bons plans d'Angers et ses alentours

Jardins d'excellence

La maison Cointreau

L'ardoise, la star de l'Anjou

Passion d'aviation.

À la suite de cet inédit, France 5 rediffusera le numéro « Echappées belles : Spéciale aventure pyrénéenne ».