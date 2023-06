"Enquêtes criminelles" : L'affaire Goncalves sur W9 mercredi 21 juin 2023

Nathalie Renoux vous donne rendez-vous sur W9 mercredi 21 juin 2023 à 21:05 pour un nouvel inédit du magazine "Enquêtes criminelles" : « Affaire Goncalves : le témoin de Jéhovah a-t-il voulu tuer son épouse ? ».

Champs-sur-Marne, près de Paris. Ce 4 juin 2017 vers 22 heures, les promeneurs du parc du château sont témoins de ce qui ressemble à un vol d’une extrême violence. Isabelle Goncalves, 34 ans, est entre la vie et la mort : elle a reçu une balle dans la tête.

Philippe, son mari, a plus de chance : seule son épaule est touchée. Terrifié, il explique aux policiers qu’il avait organisé un pique-nique en amoureux pour faire plaisir à sa femme. Il avait prévu de lui offrir un magnifique bijou mais au moment de passer le collier en or autour du cou de sa compagne, un inconnu les aurait attaqués… Lorsqu’il a repris conscience, Isabelle était étendue dans l’herbe et tous leurs objets de valeur avaient disparu. Une version confirmée par l’épouse qui, comme par miracle, va survivre !

Seulement, les policiers ont des doutes. En effet, d’après le médecin légiste, la balle qu’Isabelle a reçue aurait été tirée quasiment à bout portant. Et puis malgré les apparences, entre le jeune chef d’entreprise et la professeure de français en couple depuis 13 ans, tout n’était pas rose : le mari était tombé sous le charme de sa jeune assistante. Plus accablant pour lui, un an après le drame, l’un de ses employés va faire des révélations retentissantes. Il accuse le chef d’entreprise d’avoir tiré sur sa femme et affirme avoir été « embauché » pour récupérer l’arme du crime. Pour "Enquêtes Criminelles", il a accepté de raconter sa version des faits.

Mais dit-il pour autant la vérité ? Pourquoi Philippe Goncalves aurait-il mis au point un plan diabolique pour éliminer son épouse et maquiller le meurtre en agression ? Il y a peut-être une explication : tous les deux sont membres des Témoins de Jéhovah, une communauté où le divorce est interdit. Seule possibilité donc pour que Philippe Goncalves puisse refaire sa vie : être veuf ! Un sacré mobile…

En deuxième partie, Enquêtes criminelles s’intéressera à la mort de Maud Maréchal, une nuit de mai 2013 à Lagny-sur-Marne (Seine-et-Marne). La jeune femme de 20 ans a été aspergée d’essence avant d’être brûlée vive, à seulement 600 mètres du domicile familial. Un drame qui a inspiré l’un des films les plus marquants de l’année 2022 : « La nuit du 12 », récompensé par six César dont celui du meilleur film.

Qui pouvait bien en vouloir à Maud au point de l’agresser si cruellement ? Lorsque les enquêteurs découvrent qu’un jeune homme, tombé sous le charme de la victime, l’avait harcelée par SMS la veille de sa mort, une première piste apparaît. Mais un autre prétendant, éconduit quelques mois plus tôt, attire aussi les soupçons car il avait menacé Maud de « brûler (sa) maison et toute (sa) famille avec »…