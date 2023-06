"C dans l'air" samedi 24 juin 2023 : les invités reçus sur France 5 par Axel de Tarlé

Samedi 24 juin 2023 à 17:45, Axel de Tarlé présentera sur France 5 un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici les invités qui seront reçus dans l'émission et le thème du jour.

Le thème de l'émission de ce samedi 24 juin 2023 : Rébellion de Wagner : Prigojine défie Poutine



Les invités :

Général Dominique Trinquand, ancien chef de la mission militaire française auprès de l’ONU.

Pascal Boniface, directeur de l’Institut de Relations Internationales et Stratégiques.

Antoine Vitkine, journaliste, réalisateur du documentaire « La vengeance de Poutine ».

Annie Daubenton, journaliste, essayiste.

Coup de force historique en Russie. Le chef du groupe Wagner, Evguéni Prigojine, 62 ans, est entré ouvertement en rébellion contre le commandement russe. Ses mercenaires, qui étaient déployés en Ukraine dans le cadre de la guerre contre les troupes de Kiev, ont investi le territoire russe dans la nuit du vendredi 23 au samedi 24 juin. Ce matin, ils contrôlaient déjà la ville de Rostov-sur-le-Don, où le chef milicien a installé ses quartiers. La situation semble confuse dans la région de Voronej, proche de la frontière ukrainienne et à quelque 600 km au sud de Moscou. Selon la BBC, la milice Wagner contrôlerait les bases militaires de la ville, à mi-chemin entre Rostov et la capitale russe. Citant des sources russes, la chaîne d’information britannique précise que les combattants de Evgueni Prigojine ont pris le contrôle de toutes les installations militaires de Voronej sans violence et sans un coup de feu. La Russie n’a pas encore commenté publiquement cette information, mais le gouverneur de la région de Voronej, Alexandre Goussev, a indiqué sur Telegram que les forces armées russes menaient actuellement des « mesures opérationnelles et de combat dans le cadre de l’opération antiterroriste ». Selon le renseignement britannique, les miliciens de Wagner feraient route vers le Nord, probablement en direction de Moscou. Une information corroborée par Reuters, citant une source de sécurité russe. L'autoroute M-4, qui relie ces trois villes, est fermée à la circulation sur plus de 300 kilomètres.

Le sanglant dirigeant tchétchène Ramzan Kadyrov, soutien du régime russe, a annoncé envoyer ses hommes dans les « zones de tension » russes, ce samedi. Dans une allocution Vladimir Poutine a dénoncé «un coup de poignard dans le dos de la Russie», accusé son ex-fidèle de trahison. Le président russe Vladimir Poutine a juré de punir les "traîtres" du groupe paramilitaire Wagner, après les menaces de son chef de renverser le commandement militaire de Moscou. Poutine et Prigojine, les anciens alliés, sont désormais ennemis.

Les relations entre les deux hommes sont anciennes. Evguéni Prigojine sort de prison en 1990, alors que l’URSS est en train de s’effondrer et profite de l’arrivée du capitalisme pour lancer une entreprise de vente de hot-dogs, avec succès. Il monte ensuite en gamme, jusqu’à ouvrir un restaurant de luxe qui devient l’un des plus courus de Saint-Pétersbourg, la ville où Vladimir Poutine connaît en parallèle sa propre ascension politique. Après l’accession fin 1999 de Vladimir Poutine à la présidence, le groupe de restauration de Prigojine officie au Kremlin. Cela lui vaut le surnom de « cuisinier de Poutine » et la réputation d’être devenu milliardaire grâce aux contrats publics, que ce soit dans la restauration des écoles russes ou de l’armée de Moscou.

C’est cet argent qu’il aurait utilisé pour fonder Wagner, une armée privée d’abord composée de vétérans endurcis de l’armée et des services spéciaux russes. Avec ce groupe, il sert non seulement les intérêts du Kremlin, mais aussi les siens.

Avec le déclenchement de la guerre en Ukraine et les nombreux revers subis par l'armée régulière russe, l'ancien allié discret sort de l'ombre et devient incontournable. Son groupe Wagner recrute désormais dans les prisons russes pour envoyer des hommes en première ligne contre les troupes de Kiev, notamment à Bakhmout. Longtemps au service de Vladimir Poutine, qu’il surnommait même « papa », Evguéni Prigojine renie désormais ses liens avec le pouvoir en place. « Poutine a fait le mauvais choix. Le pire pour lui. Bientôt, nous aurons un nouveau président », a estimé le patron de Wagner ce samedi. Le chien finit donc aujourd'hui par mordre la main de son maître.

Concernant l'Ukraine, les déclarations d’Evgueni Prigojine viennent contredire celles du Kremlin qui affirme que la contre-offensive lancée début juin par Kiev est pour l’instant est un échec. Pour le patron de Wagner cette opération est au contraire un succès. Il affirme que l’armée russe recule dans plusieurs secteurs du front et qu'elle subit de lourdes pertes. « L’armée (russe) se retire dans les zones de Zaporijjia et de Kherson, les forces armées ukrainiennes poussent », a en effet déclaré Evgueni Prigojine dans un entretien vidéo publié sur Telegram par son service de presse. « La même chose se passe à Bakhmout, l’ennemi pénétrera de plus en plus profondément dans notre défense », a ajouté l’homme d’affaires, en référence à la ville de l’est capturée par les Russes où les Ukrainiens disent avoir progressé sur les flancs ces dernières semaines. « Il n’y a aucun contrôle, il n’y a pas de succès militaires » de Moscou, a encore cinglé Evgueni Prigojine. « Celui qui choisit le chemin du diable se détruit lui-même », a réagi aujourd'hui Volodymyr Zelensky. La mutinerie armée du groupe Wagner illustre, selon lui, la faiblesse de la Russie, plongée dans « le mal et le chaos ». La rébellion en Russie est une « opportunité » pour l’Ukraine, se réjouit de son côté la vice-ministre de la défense ukrainienne. Elle a estimé aujourd'hui que la Russie a lancé un processus conduisant à sa propre destruction en envahissant l’Ukraine. Elle assurant que son pays continue à faire le nécessaire pour la « victoire ».

