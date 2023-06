"C dans l'air" vendredi 30 juin 2023 : les invités reçus par Axel de Tarlé sur France 5

Axel de Tarlé vous donne rendez-vous ce vendredi 30 juin 2023 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

Les invités :

Laurent Valdiguié, journaliste d’investigation à Marianne.

Cécile Cornudet, éditorialiste politique aux Echos.

Emmanuelle Anizon, grand reporter à L’Obs.

Jérôme Fourquet, directeur du département Opinion et stratégies d’entreprise à l'IFOP.

Le thème de l'émission : Emeutes : une situation hors de contrôle ?

Des scènes de guérilla. Pour la troisième nuit consécutive après la mort de Nahel, de nombreux quartiers se sont à nouveau embrasés. Tirs de mortiers contre les forces de l'ordre, dégradations de bâtiments publics, attaques de commissariats et de mairies mais aussi très nombreux pillages et incendies de magasins, supermarchés... Des émeutes ont éclaté dans de très nombreuses villes du pays et ont gagné en intensité la nuit dernière, débordant parfois les forces de l’ordre.

Élisabeth Borne et Gérald Darmanin se sont rendus ce vendredi matin au commissariat d’Evry, qui a été pris pour cible et une nouvelle cellule interministérielle de crise a été convoquée cet après-midi par le chef de l’Etat. Face à la gravité de la situation le chef de l’Etat a décidé de rentrer plus tôt que prévu de Bruxelles. Quelle réponse de l’exécutif pour enrayer l’escalade ? Les élus locaux appellent à une réaction rapide. La droite et l’extrême droite réclament le déclenchement de l’état d’urgence. L’ONU demande à la France de se pencher sur "les sérieux problèmes de racisme" chez les forces de l'ordre et de veiller à ce que, même s'il y a clairement des éléments violents dans les manifestations, la police respecte à tout moment les principes de légalité, de nécessité, de proportionnalité, de non-discrimination, de précaution et de responsabilité."

La nuit dernière plus de 660 personnes ont été interpellées, dont 307 pour la seule ville de Paris. Parmi elles de très nombreux adolescents âgés de 14 et 18 ans. Les forces de l'ordre indiquent également avoir vu sur les images de vidéosurveillance, surtout pendant la nuit de mercredi à jeudi, des adolescents encore plus jeunes, âgés de 12 à 14 ans.

Des émeutiers très jeunes et également très mobiles. Contrairement aux émeutes de 2005 lors desquelles les policiers devaient faire face à des manifestants suivant des points de fixation, les forces de l'ordre doivent cette fois se mobiliser partout, rendant leur travail particulièrement complexe. Malgré la mobilisation de 40 000 policiers et gendarmes, le déploiement de moyens aériens, du RAID, de la BRI, les dégradations sont nombreuses ce vendredi à Tour, Nantes, Lille, Roubaix, Marseille, Lyon mais surtout en Ile-de-France où se concentrent les plus importantes tensions. A Bezons dans le Val d’Oise où la façade d’une école primaire a été brulée, nos équipes sont allées à la rencontre de parents mais aussi de jeunes.

Alors que s’est-il passé la nuit dernière ? Quel est le profil des émeutiers ? Comment faire pour que le calme revienne dans le pays ?

