"C à vous" vendredi 30 juin 2023 : Sommaire et invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

Ce vendredi 30 juin 2023 à partir de 19:00, Anne-Elisabeth Lemoine présentera sur France 5 un nouveau numéro de "C à vous". Voici le sommaire et les invités reçus ce soir dans l'émisison.

Du lundi au vendredi, toute la bande d'Anne-Elisabeth Lemoine, Patrick Cohen, Pierre Lescure, Mohamed Bouhafsi, Matthieu Belliard, Emilie Tran Nguyen et Bertrand Chameroy se retrouve dans le loft de “C à vous”.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 donne la parole aux invités et fait la part belle à l'actualité la plus diverse.

19:00 C à vous

Mort de Nahel à Nanterre : nouvelle nuit d’émeutes

Invités : Dominique Reynié, directeur général de la Fondation pour l'innovation politique et Nadir Kahia, fondateur de l'association "Banlieues plus et nos quartiers".

Quelles solutions pour sauver le vin face au changement climatique ?

Invité : Jacques Dupont, écrivain et journaliste spécialiste du vin au magazine Le Point.

Dans la cuisine de C à vous



Invité : Abdel Alaoui, chef du restaurant “Choukran” à Paris.

20:00 C à vous, la suite

Justine Triet, Sandra Hüller et Milo Machado Graner pour le film “Anatomie d’une chute”, Palme d’Or au festival de Cannes 2023, en salle le 23 août.

Rebecca Manzoni, André Manoukian et Thomas VDB présentent la grille d’été de France inter.