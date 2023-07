"Enquête Exclusive" : « Londres, capitale de la tradition et de toutes les extravagances » sur M6 dimanche 2 juillet 2023

Dimanche 2 juillet 2023 à 23:10 sur M6, Bernard de la Vilardière présentera un un nouvel inédit du magazine “Enquête Exclusive”. Le document diffusé cette semaine : « Londres, capitale de la tradition et de toutes les extravagances ».

Avec ses taxis noirs, ses bus rouges à deux étages, ses fish & chips, ses aristocrates déjantés, Londres est l'une des capitales les plus singulières et les plus courues de la planète. Malgré le Brexit, les touristes continuent d’affluer en masse pour goûter à l’extravagance et l’élégance britanniques. Nous découvrons Londres, une ville-monde où deux-cent-soixante-dix nationalités se côtoient.

Poonam, jeune mère de famille d’origine indienne, nous ouvre les portes de la plus importante communauté de la ville avec ses supermarchés aux étals surprenants et ses deux-cents temples hindous. Tout un monde coloré, une ambiance des mille et une nuits, à quelques mètres à peine de l’emblématique Trafalgar Square.

Ici, bien loin de l’assimilation à la française, le pluralisme culturel s’affiche partout. Dans une ambiance de fête, les Londoniens se retrouvent au cœur de la capitale pour célébrer la rupture du jeûne du Ramadan, toutes confessions confondues.

Dans la capitale britannique, on assume sa différence comme nulle part ailleurs. Et personne ne s’étonne de voir déambuler dans les rues des personnalités plus excentriques les unes que les autres.

À 19 ans, Grace est étudiante à la prestigieuse école de mode, la Saint Martin School. Avec elle, nous plongeons dans un Londres fantasque et déjanté où être queer est la règle. Là encore, nos voisins sont à des années-lumière de la mode sobre et chic à la française.

Au pays de Charles III, sur les rives de la Tamise, le conservatisme et les traditions n’ont pas perdu leur droit de cité. Le temps d’un « tea time », nous découvrons la chambre des Lords et ses parlementaires coiffés de leur perruque, avec la baronne Dianne Hayter, ancienne directrice du parti travailliste.

Quant aux tailleurs de Savile Row, ils façonnent d’intemporels costumes de toutes les nuances de gris, considérés comme les plus chics de la planète.

La ville est aussi fière de ses institutions, comme les célèbres fish & chips. Mais l’inflation menace ce patrimoine gastronomique alors Harry, un jeune restaurateur, se bat pour sauver ce plat emblématique.

L’enquête se poursuit dans un petit port de pêche à quarante minutes en train de Londres avec des pêcheurs dont la situation s’est aggravée depuis le Brexit.

La capitale britannique reste une ville rebelle. Côté musique, ce n’est plus le rock’n’roll ou le punk qui défrisent les habitants mais la Drill, un genre de rap né dans le quartier populaire de Brixton. Les chanteurs masqués rappent les guerres de bandes. La journaliste du magazine Enquête Exclusive est partie à la rencontre d’un gang du nord de Londres qui raconte le quotidien des ghettos britanniques.

Des pubs de supporters de foot aux quartiers privilégiés, avec leurs maisons à plusieurs dizaines de millions d’euros, plongée dans un Londres fantasque et démesuré où conservatisme et excentricité ne peuvent vivre l’un sans l’autre.

Un documentaire de Laëtitia Kretz pour Ligne de front.