"C dans l'air" jeudi 20 juillet 2023 : les invités reçus par Axel de Tarlé sur France 5

Les invités :

Carl Meeus, rédacteur en chef du Figaro Magazine.

Nathalie Saint-Cricq, éditorialiste politique à France Télévisions.

Chloé Morin, politologue.

Frédéric Dabi, directeur général Opinion - Institut de sondages IFOP.

Le thème de l'émission : Remaniement : fin du suspense

Le premier Conseil des ministres de la nouvelle équipe de la Première ministre aura lieu demain matin à 10 heures a annoncé aujourd’hui l’Elysée. D’ici là, la composition du nouveau gouvernement va être communiquée les passations de pouvoir réalisée dans les ministères. Alors qui reste en poste, qui arrive et qui s'en va ? Au terme de longues tractations entre Emmanuel Macron et Elisabeth Borne, Gabriel Attal, actuellement ministre déléguée au Budget, va finalement remplacer Pap Ndiaye à l'Éducation nationale. L'ancien directeur de cabinet de la Première ministre, Aurélien Rousseau, est lui nommé ministre de la Santé. Marlène Shiappa quitte le gouvernement et Aurore Bergé, jusqu'ici présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale, va devenir ministre chargée des Solidarités.

À la rentrée, "nous aurons beaucoup de réformes décisives à conduire", avait prévenu le président lors du dîner avec ses ministres, mardi soir, à l'Élysée. "Les choses ne seront pas plus simples à la rentrée prochaine, car la vie politique française ne se simplifiera pas" avait-il souligné. Avant de s’adresser aux Français d’ici dimanche, le président de la République avait également fait hier soir, devant les parlementaires de son camp, un premier bilan et mis en avant deux thèmes pour la rentrée : la planification écologique et l'immigration, dont le projet de loi qui doit être présenté à l'automne après de multiples reports. "On ne peut pas laisser ce sujet aux oppositions, sinon on laissera les extrêmes se nourrir", a-t-il fait valoir. Pour chacun de ces chantiers, "nous aurons à bâtir une ligne politique claire, rassembleuse, qui permet d'agréger autour de nous toutes les forces de bonne volonté pour construire un projet d'avenir", a indiqué le chef de l’Etat.

Toujours en quête d’un élargissement de la majorité au Parlement, Emmanuel Macron a surtout tenu à remercier ses soutiens après cette année parlementaire "éprouvante", et les a exhorté à "l'unité", "la clef de la réussite". Car la bataille s’annonce rude à la rentrée dans l’hémicycle notamment sur le projet de loi à venir sur l’immigration ou encore sur la réponse politique à apporter aux émeutes.

Pour l’heure, le président de la République s’est donné du temps pour comprendre mais il va devoir maintenant traduire en message à l’adresse des Français sa réponse à cette nouvelle crise, venue bouleverser sa stratégie d’apaisement du pays après la réforme des retraites, et percuter les célébrations des vingt ans de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine (Anru), bras armé de la politique de la ville.

Alors quelles leçons tirer de ce remaniement gouvernemental ? Qui reste en poste, qui arrive et qui s'en va ? Quelles sont les réformes à l’agenda de ces prochains mois ? L'Agence nationale pour la rénovation urbaine (Anru) a été créée dans le sillage des émeutes des années 2000. Quel bilan vingt ans après ?

