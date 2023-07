"C dans l'air" samedi 22 juillet 2023 : les invités reçus par Axel de Tarlé sur France 5

Ce samedi 22 juillet 2023 à partir de 17:45 sur France 5, Axel de Tarlé présentera en direct un nouveau numéro de "C dans l'air". Voici les invités qui seront reçus aujourd'hui dans l'émission.

Axel de Tarlé décryptera en direct l'actualité en compagnie de quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Les invités :

Nicolas Bouzou, économiste, directeur du cabinet de conseil Asterès.

Pascale Hébel, directrice associée chez C-Ways, spécialiste des questions de consommation.

Linda Lainé, rédactrice en chef de L’Echo touristique.

Guillaume Linton, président d’Asia Voyages.

Le thème de l'émission : Canicules, inflation... où partir en été ?

Le sud de l’Europe vit toujours au rythme de la canicule. Avec des températures proches de 45°C, ce week-end en Grèce devrait être le plus chaud de ces cinquante dernières années pour un mois de juillet, selon le service de météorologie national. "Il faut une vigilance absolue […] car les moments difficiles ne sont pas passés", prévient le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis. Hier, un homme est décédé sur l’île d’Eubée, après avoir été admis à l’hôpital avec une température corporelle de 40°C. Dans la région d’Athènes, les pompiers luttent toujours contre les incendies qui ont déjà ravagés des milliers d’hectares de végétation.

En Italie des événements climatiques extrêmes se sont produits dans tous le pays ces derniers jours. Des pluies torrentielles se sont abattues ce vendredi sur le nord du pays, tandis qu’une tornade a balayé la banlieue nord-est de Milan. En Sicile et en Sardaigne, les températures frôlent les 47°C, provoquant le décès de deux hommes, tandis que l’énergie consommée par la climatisation sature le réseau électrique. Même combat en Espagne, où les chaleurs extrêmes rendent les grandes métropoles invivables : "On ne peut pas être dans la rue, c’est horrible, horrible, horrible", a témoigné à l’AFP une jeune femme de 29 ans à Madrid.

Face à ces épisodes de canicules de plus en plus fréquents en Europe du Sud, les touristes se tournent maintenant vers le Nord. A Berck-sur-Mer, sur la côte d’Opale, le tourisme a explosé ces dernières années. En 2022, les réservations dans les hôtels du Pas-de-Calais ont augmenté de 5 % par à leur niveau d’avant pandémie. Et le Pas-de-Calais n’est pas le seul département à profiter de cet effet rebond. Selon une étude PAP Vacances, la Normandie enregistre ainsi une progression de 11,1% des demandes de réservations de logements cet été par rapport à l'année dernière, la Bretagne et la Loire Atlantique 13.6% et les plages du nord de la Manche 15,9%.

Alors que la région des Hauts-de-France est en passe de réaliser une bonne année 2023 sur le plan du tourisme, déjà, certains observateurs s’inquiètent des effets négatifs que pourrait apporter le tourisme de masse. Les Normands ne le savent que trop bien, eux qui voient le Mont Saint-Michel régulièrement pris d’assaut par les vacanciers. L’abbaye a été le deuxième monument le plus visité de France sur l’année 2022 avec 1,3 millions d’entrées, juste derrière l’Arc de Triomphe, à Paris.

Quel impact va avoir le réchauffement climatique sur le tourisme ? De plus en plus fréquentée l’été, l'Europe du Nord doit-elle maintenant s’inquiéter des conséquences du tourisme de masse ? Et comment mieux réguler les pics de visiteurs ?

Le sujet vous questionne ?

Posez votre question par SMS au 41 555 (du lundi au samedi de 15h30 à 19h00 | 0,05 € / SMS), sur Twitter avec le hashtag #cdanslair.