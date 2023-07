"J'apporte le dessert" : la saison 2 diffusée sur C8 à partir du vendredi 28 juillet 2023

"J’apporte le dessert" est de retour sur C8 avec Jean-Baptiste Martinon pour de nouvelles escapades gourmandes à découvrir à partir du vendredi 28 juillet 2023 à 21:10.

Au programme de cette seconde saison inédite : des découvertes sucrées, de belles rencontres et des paysages à couper le souffle.

Jean-Baptiste Martinon reprend sa moto électrique pour des road-trips culinaires et sportifs. Chaque jour, aidé d’artisans locaux, il prépare un dessert : son sésame pour remercier ceux qui l’accueillent et prennent le temps de lui faire découvrir leur belle région. Pays basque, Corse, Irlande ou encore la Route Napoléon.

Du fiadone corse, aux fameux scones irlandais en passant par le traditionnel gâteau basque, sans oublier les desserts revisités avec audace ou ceux improvisés chez l’habitant, "J’apporte le dessert" vous fera saliver !

Âgé de 28 ans et passionné de voyages, de sport et de gastronomie, Jean-Baptiste partagera avec nous ses grands moments de joie, d’émerveillement et de gourmandise.

Dans ces deux premiers numéros, Jean-Baptiste Martinon vous emmène pour un magnifique voyage le long de la route Napoléon et au coeur du Pays basque français.

21:10 "J'apporte le dessert" sur la route Napoléon

Légendaire itinéraire adulé par la communauté des motards, la "route Napoléon" traverse quatre départements du sud-est de la France : Alpes-Maritimes, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes et Isère.

Jean-Baptiste Martinon part à la découverte de ce mythique tronçon, ainsi nommé car emprunté par Napoléon lors de son retour d'exil à l'île d'Elbe en 1815. En bord de Méditerranée, Golfe-Juan constitue le point de départ de ce road trip culinaire durant lequel l'animateur parcourt près de 400 kilomètres pour se délecter de spécialités locales aussi appétissantes que savoureuses...

21:10 "J'apporte le dessert" au Pays Basque

Biarritz, Garris, Larrau, vallée de L'Hergarai, Saint-Jean-Pied-de-Port, Espelette, Ainhoa, Hendaye : Jean-Baptiste Martinon s'offre une escapade gourmande à travers tout le Pays basque pour dévoiler de succulentes spécialités régionales.

Durant son parcours, il rencontre des locaux passionnés et garants de la tradition, ainsi que des jeunes déterminés à préserver ce patrimoine unique en France. Gâteau basque, zikiro, chocolat ou encore la trop méconnue tarte au breuil sont notamment au menu de cette balade dans ce splendide département, à cheval entre et montagne...