"C dans l'air" mercredi 26 juillet 2023 : les invités d'Axel de Tarlé sur France 5

Françoise Vimeux, climatologue, directrice de recherche à l’IRD.

David Annotel, Lieutenant-Colonel, Fédération des sapeurs de pompiers de France.

Arnaud Gossement, avocat en droit de l’environnement, professeur associé à Paris 1.

Emma Haziza, hydrologue.

Le thème de l'émission : Bassin méditerranéen : des incendies incontrôlables



Un spectacle apocalyptique. En raison de la sècheresse, de très hautes températures et de fortes rafales de vent, les incendies sont devenus totalement incontrôlables en Sicile. Des feux violents qui se rapprochent de plusieurs villes importantes et encerclent désormais la ville de Palerme, en témoignent les vidéos publiées ces dernières heures sur les réseaux sociaux. Sur ces séquences impressionnantes, les automobilistes ont pu filmer les flammes, qui longent les voies de circulation. L'aéroport - qui a dû être fermé hier plusieurs heures avant de rouvrir à la mi-journée - est à nouveau menacé par les flammes qui ont causé la mort de deux septuagénaires retrouvés carbonisés dans une maison proche. L’hôpital a été également brièvement évacué ainsi que plusieurs habitations. La principale ville de l’île et ses 600 000 habitants suffoquent sous un épais nuage de fumée tandis qu’à Syracuse, autre cité importante où le mercure a frôlé les 48°C en début de semaine, les feux se rapprochent aussi de plus en plus des faubourgs. Face à l’ampleur de la catastrophe, les autorités régionales de Sicile ont décidé de demander au gouvernement italien de décréter l'état d'urgence.

En Grèce, la lutte continue également contre les flammes notamment sur les îles de Rhodes, de Corfou et d’Eubée. 32 500 personnes ont été évacuées depuis dimanche dont de très nombreux touristes mais plusieurs régions du pays demeurent "en alerte rouge", c'est-à-dire en "danger extrême" de feux de forêt, avec des températures atteignant 44°C. Malgré le déploiement d'importants moyens et le renfort de pompiers venus de Turquie, de Slovénie ou de Pologne, aucun progrès notable n'est enregistré dans les principaux foyers, et après dix jours de crise, de plus en plus de voix critiquent les faiblesses de la stratégie des autorités grecques pour lutter contre les feux, déjà mises en évidence les étés précédents. La situation en revanche est quasiment sous contrôle en Algérie, pays ravagé par des dizaines de feux ces derniers jours qui ont fait 34 morts.

En France, à son tour touchée, les pompiers luttaient hier contre des feux dans plusieurs communes des Pyrénées-Orientales, notamment à Argelès-sur-Mer, ainsi que dans les Bouches-du-Rhône. Les incendies y ont été maîtrisés dans la soirée. En revanche, ce n’est pas encore le cas en Haute-Corse, non loin de la touristique Île-Rousse où des habitants ont dû être évacués. Néanmoins la situation s’améliorait ce matin face au sinistre qui n’a fait aucune victime, et le feu était en passe d’être fixé en fin de matinée. Météo France a placé ce mercredi la Haute-Corse en vigilance jaune (risque modéré) pour le risque feux de forêts et trois départements du Sud (Bouches-du-Rhône, Var et Vaucluse) en alerte orange (risque élevé).

Alors quelle est la situation sur le front des incendies dans le pourtour méditerranéen ? Comment s’organise l’évacuation des milliers de touristes ? Après des incendies d’une ampleur inédite dans l’Hexagone en 2022, la France est-elle prête pour l’été 2023 ? Enfin, un an après les feux qui ont détruit plus de 25 000 hectares de pins maritimes dans le massif landais, quel est l’état d’esprit des sylviculteurs et plus largement des habitants dans la région ?

