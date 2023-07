"Capital" - Fraudes et abus : comment déjouer les pièges de l’été ? dimanche 30 juillet 2023 sur M6

Julien Courbet vous donne rendez-vous sur M6 dimanche 30 juillet 2023 à 21:10 pour un nouvel inédit de l'été du magazine "Capital" dont le thème sera « Fraudes et abus : comment déjouer les pièges de l’été ? ».

Poisson frais : arnaque sur toute la ligne ?

C'est l'un des petits plaisirs de l'été au bord de la mer quand le soleil est à son zénith : aller déguster un bon poisson frais en terrasse. Mais cette belle image de carte postale correspond-elle vraiment à la réalité ?

En Bretagne, de nombreux restaurateurs proposent un produit local très prisé : le bar. Quand il est pêché sur place, ce poisson peut être vendu plus de quarante euros le kilo. Alors pour faire passer une addition souvent salée, les commerçants l’assurent : « il est frais et du coin ». Mais attention, on vous sert parfois du surgelé, en moyenne deux à trois fois moins cher que le poisson sauvage.

Alors comment être sûr de ce qu’on achète ? En avons-nous pour notre argent ? Les équipes de "Capital" ont découvert que le poisson dégusté en bord de mer a souvent parcouru des milliers de kilomètres avant d’arriver dans notre assiette.

Clim réversible : gare aux escrocs !

Avec des étés de plus en plus chauds, les Français sont à la recherche de fraîcheur. Conséquence, le marché de la climatisation s’envole et les prix avec !

Un business en plein essor qui attire nombre d’escrocs. Leur technique consiste à faire croire aux particuliers qu’ils peuvent s’offrir une pompe à chaleur réversible sans débourser un centime grâce aux aides de l’État. Problème : la subvention n’arrive jamais et les factures de plusieurs milliers d’euros restent à votre charge.

Mauvaises installations, vente forcée, surfacturations, "Capital" a enquêté sur ces entreprises peu scrupuleuses, pourtant agréées par l’État.

Partir moins cher ? Attention aux abus !

Partir en voyage organisé tous frais payés ne vous met pas à l’abris des abus ! De nouveaux clubs privés de vacances se développent depuis quelques années. Ils s’appellent MWR Life, Dreamtrips ou encore Travorium. Leur concept : vous payez un abonnement pour avoir accès à des rabais allant jusqu’à 80 %. Et si en plus, vous cooptez vos amis, vous gagnez de l’argent. Alors comment ces sociétés font-elles pour vous proposer des offres aussi alléchantes ? Ce nouveau système est-il vraiment avantageux ?

Méfiance également si vous faites appel à un « travel-planner », ces organisateurs de voyages qui veulent concurrencer les agences traditionnelles. Ils pullulent sur internet et vous attirent grâce des vidéos ensoleillées postées sur les réseaux sociaux qui promettent des vacances de rêve à petits prix. Le voyage peut vite tourner au cauchemar, car ce business est souvent illégal et aucune assurance ne vous garantit leurs prestations.