"Enquête Exclusive" à Man, la plus libertaire des îles britanniques, dimanche 30 juillet 2023 sur M6

Dimanche 30 juillet 2023 à 23:10 sur M6, Bernard de la Villardière présentera un un nouvel inédit de l'été du magazine “Enquête Exclusive”. Le document diffusé cette semaine : « Man, la plus libertaire des îles britanniques ».

Située dans la mer d’Irlande, à égale distance entre les côtes britanniques et irlandaises, l’île de Man est l’un des joyaux de la couronne. Mais si le roi Charles III en est le souverain, l’île ne fait pas partie du Royaume-Uni et dispose d’une autonomie politique et économique quasi totale.

Man est ainsi l’un des territoires les plus libertaires du continent européen. Ici, très peu d’interdits et des règles réduites au minimum. Pas de limitation de vitesse, aucun problème d’insécurité, une monnaie locale (la livre mannoise), des impôts parmi les plus bas d’Europe, un coût de la vie 40% moins cher qu’ à Londres et un paradis fiscal pour de nombreux milliardaires… Une sorte de pays de cocagne à deux heures de vol de Paris, avec son climat tempéré, sa flore et sa faune spécifiques, dont une forte population de kangourous et des moutons à quatre cornes.

Symbole de cet esprit libertaire, un évènement mondial, unique au monde : le légendaire TT (Tourist-Trophy). C’est la course de tous les superlatifs : la plus folle, la plus rapide, la plus spectaculaire et la plus controversée d’Europe. Elle existe depuis 1907. Des dizaines de milliers de motards, amateurs de sensations fortes, débarquent à Man le temps d’une semaine pour cette épreuve hors norme. Une course démentielle qui ne se déroule pas sur un circuit, mais sur les petites routes sinueuses de l’île et dans les rues étroites des villages côtiers. Les pilotes doivent faire preuve d’une concentration extrême pour éviter dos d’âne, murs des maisons et trottoirs, tout en roulant à près de 300 km/h. Pas étonnant que les excès de vitesse provoquent chaque année des drames comme en 2022, trois morts dont deux pilotes français.

Parmi les concurrents de l’édition 2023, un Français, Pierre-Yves Bian, 31 ans. Il s’est préparé comme un athlète de haut niveau pour parcourir les soixante kilomètres de course et ses deux-cent-soixante-quatre virages. Parviendra-t-il à éviter les dangers et à créer l’exploit en devenant le premier Français à décrocher un podium ?

Plongée inédite et insolite au cœur de l’île de Man, un étonnant micro-état dans les eaux territoriales britanniques.

Un document réalisé par Araz Gulekjian.