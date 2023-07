"C dans l'air" samedi 29 juillet 2023 : les invités reçus par Axel de Tarlé sur France 5

Ce samedi 29 juillet 2023 à partir de 17:45 sur France 5, Axel de Tarlé présentera en direct un nouveau numéro de "C dans l'air". Voici les invités qui seront reçus aujourd'hui dans l'émission.

Axel de Tarlé décryptera en direct l'actualité en compagnie de quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Les invités :

Virgile Caillet, délégué général de l'Union Sport & Cycle, spécialiste de l’économie du sport.

Emma Sarango, journaliste à la rédaction des sports à Radio France.

Nicolas Kssis-Martov, journaliste sportif à So Foot.

David Roizen, expert à la fondation Jean Jaurès, spécialiste des politiques publiques sportives.

Le thème de l'émission : JO 2024 : serons-nous prêts ?

Le compte à rebours est lancé. Dans un an, le monde aura les yeux braqués sur Paris et une cérémonie d’ouverture des JO sans précédent sur la Seine. Un événement tout sauf secondaire pour la France, qui n’a pas accueilli la flamme olympique en été depuis un siècle, en 1924. 15 000 athlètes et 15,1 millions de visiteurs sont attendus dans la capitale entre le 26 juillet et le 8 septembre 2024, date de la clôture des Jeux paralympiques. Mais serons-nous prêts ?

Si la construction des ouvrages dédiés aux compétitions avance à bon rythme, le calendrier étant respecté, un point inquiète : la sécurité. Pour la première fois de l’histoire olympique, la cérémonie d’ouverture se déroulera à l’extérieur d’un stade, sur la Seine, au cœur de la capitale. Un événement beaucoup plus difficile à sécuriser, avec une centaine de bateaux transportant des milliers d’athlètes, une foule de spectateurs dispersée sur 6 km le long du fleuve et des dizaines de chefs d’État présents. Le nombre de spectateurs maximum autorisés n’a pas encore été officialisé alors que des interrogations demeurent sur le nombre d’agents pour sécuriser l’évènement. 22 000 agents seront nécessaires pour assurer le bon déroulement des compétitions. À ce stade, seuls 25 % des effectifs ont été recrutés dans des sociétés privées, assure le comité d’organisation. Plusieurs vagues de recrutement sont lancées. Mais, pour nombre d’observateurs, elles ne suffiront pas à mobiliser un nombre suffisant d’agents. Jeudi, la Cour des comptes a encore appelé l’État à "anticiper" ce déficit, demandant qu’un recours à l’armée et aux forces de l’ordre soit planifié au plus tard en octobre pour le compenser.

En revanche, les travaux titanesques pour rendre la Seine baignable ont porté leurs fruits. La préfecture d'Île-de-France vient d'autoriser la tenue des épreuves test de natation et de triathlon dans la Seine, en août prochain, dans la perspective des Jeux Olympiques. La qualité de l'eau de la Seine étant jugée suffisamment bonne par l'Agence régionale de santé. Anne Hidalgo semble en passe de réaliser le rêve de Jacques Chirac qui en 1990, alors maire de Paris, avait promis qu’il irait se baigner dans la Seine dans trois ans…

Néanmoins si dans un an, la France sera à la fête, l’engouement des Français pour les Jeux est en nette baisse. En septembre 2021, 76 % des personnes interrogées estimaient que « c’était une bonne chose ». En mars dernier, le chiffre était tombé à 69 % d’opinions favorables. Aujourd’hui, seuls 59 % estiment encore que l’organisation des Jeux en France est une "bonne chose" (20 % une "très bonne chose). Les sondés s’inquiètent notamment du coût des Jeux (68%), de leur impact environnemental (65%), des transports (64%) et de la sécurité (63%).

Alors où en sont les préparatifs pour les JO 2024 ? Comment sécuriser l’évènement ? Que pensent les Français des Jeux olympiques de Paris ? Enfin pourquoi l'Arabie saoudite investit-elle autant dans le sport ? Le pays a multiplié par quatre ses dépenses dans le sport depuis 2021, atteignant plus de 6,3 milliards de dollars. Parmi les investissements, il y a notamment de très nombreux transferts de footballeurs : Ronaldo, Karim Benzema, N'Golo Kanté, Roberto Firmino, Steven Gerrard, Riyad Mahrez, Moussa Dembélé… Quant à Lionel Messi, il aurait été payé environ 25 millions de dollars par l'autorité saoudienne du tourisme pour faire la publicité du pays. Kylian Mbappé vient, lui, de refuser toute discussion.

Le sujet vous questionne ?

