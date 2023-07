"Sept à Huit" dimanche 30 juillet 2023 sur TF1 : sommaire du magazine

Voici les reportages qui seront diffusés dans "Sept à Huit", dimanche 30 juillet 2023, présenté par Harry Roselmack à partir de 17:15 sur TF1.

17:15 Sept à Huit Life

Les reportages diffusés dimanche 30 juillet 2023 :

Cap sur la Californie Française : la côte landaise.



Ses écoles de surf, ses campings 5 étoiles, mais aussi ses maisons de rêve.

18:20 Sept à Huit

Les reportages diffusés dimanche 30 juillet 2023 :

Une étudiante japonaise disparue en France.



Son petit ami Chilien est au coeur des soupçons. Une énigme criminele hors normes.

Dans les coulisses d'une grande paillote



700 couverts par jours, plongée dans les coulisses d'une grande paillote de plage de la côté méditerranéenne.

19:10 Le portrait de la semaine d'Audrey Crespau-Mara :

Dominique Tapie.



Son quotidien avec Bernard, un mari parfois difficile à vivre. Dominique Tapie se confie en toute franchise dans le portrait de la semaine.