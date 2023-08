"C dans l'air" mardi 1er août 2023 : les invités de Maya Lauqué sur France 5

Ce mardi 1er août 2023, Maya Lauqué présentera en direct sur France 5 à partir de 17:45 un nouveau numéro de "C dans l'air". Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

Maya Lauqué décryptera en direct l'actualité en compagnie de quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Les invités :

Elie Cohen, économiste, chercheur au CNRS.

Pascale Hebel, directrice associée Cways, spécialiste des questions de consommation.

Anne-Sophie Alsif, cheffe économiste BDO France – Cabinet d’analyse économique.

Stéphanie Villers, économiste.

Le thème de l'émission : Electricité : + 10 % en août… et c’est pas fini !



C’est l’une des mauvaises surprises de cet été. Avec la fin du bouclier tarifaire, les prix de l'électricité vont augmenter de 10% à partir de ce 1er août, en raison d'un rattrapage partiel de l'inflation énergétique depuis 2021. Sont concernés les abonnés équipés d'un compteur d'une puissance de 36 kVA maximum, c'est-à-dire la totalité des foyers et la plupart des PME. Cette augmentation de 10 % est un moindre mal, selon la Commission de régulation de l'énergie, l'organisme chargé de calculer ces tarifs. Si le gouvernement avait supprimé entièrement le bouclier tarifaire au 1er août, le prix de l'électricité aurait bondi de 74,5% pour s'aligner sur l'évolution théorique des tarifs réglementés de vente d'électricité.

Mais à l’heure où le budget des ménages est déjà durement impacté par l’inflation cette hausse du prix de l’énergie inquiète. D’autant que les prix de l’électricité doivent connaître une nouvelle hausse en février 2024 et devraient également gonfler à l’avenir du fait de lourds investissements pour développer le parc nucléaire et renouveler le réseau électrique. Alors jusqu’où les prix de l’électricité vont-ils augmenter ? Et que se passe-t-il sur le front de l’immobilier ?

Alors que des milliers de propriétaires s’affairent pour déclarer leurs biens immobiliers ce mardi, mais le site montre de nouveaux signes de faiblesse face à l'affluence de dernière minute, d’autres s’interrogent sur les conséquences de la nouvelle hausse des taux d'usure (le taux maximum légal) appliqués aux prêts immobiliers. Des taux qui n'en finissent pas d'augmenter, passant au-dessus de la barre symbolique des 5 % pour les prêts d'une durée de 10 ans ou plus (5,12 % pour les prêts de 10 à 20 ans, 5,33 % pour les prêts de 20 ans ou plus). Conséquences : les banques devraient se montrer un peu plus promptes à accorder des prêts immobiliers. Mais la capacité d'emprunt, à mensualités égales, baisse pour les acheteurs. Depuis la fin de l’année dernière, nombre de ménages ne parviennent plus à acquérir des biens, la demande diminue et les prix baisses. Une récente étude du think tank Terra Nova prévoit désormais une baisse de 20 % des prix de l'immobilier dans les prochains mois, qui pourrait permettre aux jeunes ménages modestes d’accéder à nouveau à la propriété.

Autre secteur à être impacté par la baisse du pouvoir d’achat : le tourisme. Dans certaines régions comme en Corse, où le coût de la vie est plus élevé que sur le continent (+7 %), la fréquentation de juillet- août inquiète les professionnels du secteur.

Alors pourquoi les prix de l’électricité augmentent-ils ? Jusqu’où ira la hausse ? Quand va-t-on sortir de cette période d'inflation ? Et que se passe-t-il sur le marché de l’immobilier ? Se dirige-t-on vers une TVA à 20 % pour la rénovation de logements ?

Le sujet vous questionne ?

Posez votre question par SMS au 41 555 (du lundi au samedi de 15h30 à 19h00 | 0,05 € / SMS), sur Twitter avec le hashtag #cdanslair.