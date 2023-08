"J'apporte le dessert" sur C8 vendredi 4 août 2023 : les destinations de Jean-Baptiste Martinon

Vendredi 4 août 2023 à 21:10, Jean-Baptiste Martinon vous proposera de nouvelles escapades gourmandes dans deux numéros inédits de "J’apporte le dessert".

Jean-Baptiste Martinon reprend sa moto électrique pour des road-trips culinaires et sportifs. Chaque jour, aidé d’artisans locaux, il prépare un dessert : son sésame pour remercier ceux qui l’accueillent et prennent le temps de lui faire découvrir leur belle région.

Du fiadone corse, aux fameux scones irlandais en passant par le traditionnel gâteau basque, sans oublier les desserts revisités avec audace ou ceux improvisés chez l’habitant, "J’apporte le dessert" vous fera saliver !

Âgé de 28 ans et passionné de voyages, de sport et de gastronomie, Jean-Baptiste partagera avec nous ses grands moments de joie, d’émerveillement et de gourmandise.

Dans ces deux nouveaux numéros, Jean-Baptiste Martinon vous emmène en Corse puis en Irlande.

21:10 "J'apporte le dessert" en Corse

Jean-Baptiste Martinon propose un magnifique voyage en Corse.

Son road trip démarre à Ajaccio, remonte vers Piana et ses calanques, traverse les magnifiques villages de Balagne pour terminer sur les hauteurs de Saint-Florent, avant de sauter dans un ferry à Bastia pour rentrer chez lui. Un itinéraire royal à travers l’île de Beauté à la découverte de ses spécialités régionales.

De la panette au brocciu, à la charcuterie en passant par le gâteau à la châtaigne et le baccalà, Jean-Baptiste découvre la gastronomie corse aux côtés des insulaires fiers de l’île et de leur patrimoine culturel.

21:10 "J'apporte le dessert" en Irlande

Jean-Baptiste Martinon voyage sur la côte ouest de l'Irlande dans les comtés de Galway, Klare et Kerry.

C'est un road trip de Galway jusqu'à la baie de Kenmare en passant par les magistrales falaises de Moher, Lahinch, la magnifique péninsule de Dingle et l’impressionnant Connor Pass ou encore le parc national de Killarney. Un itinéraire éblouissant de 400 kilomètres le long de la mythique côte sauvage atlantique à la découverte de spécialités régionales très typiques : les scones, l’Irish coffee, le ragoût de bœuf, sans oublier la mousse au chocolat à la bière.

Jean-Baptiste découvre la culture locale aux côtés d’Irlandais très accueillants et chaleureux.