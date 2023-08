"Ma maison, mon histoire" : un nouveau magazine présenté par Stéphane Bern sur France 3

Dimanche 20 août 2023 à 15:15, France 3 vous proposera de découvrir les deux premiers numéros de "Ma maison, mon histoire", un nouveau magazine présenté par Stéphane Bern.

Dans "Ma maison, mon histoire", Stéphane Bern part à la rencontre des propriétaires des maisons de caractère de nos régions, pour tenter avec eux d’en savoir plus et de mieux protéger ces symboles de notre patrimoine local.

Notre pays est riche d’un patrimoine exceptionnel. Il y a, bien sûr, nos châteaux, nos églises, nos ponts, nos citadelles ou autres forteresses… mais il ne faut pas oublier nos maisons, celles dans lesquelles on habite. Ces maisons typiques et traditionnelles qui font tout le charme de nos villages : longères, mas, chalets. Elles sont bien différentes mais elles racontent toutes l’histoire de nos régions et leurs spécificités.

Mais ces maisons de caractère ne sont pas ménagées. L’usure du temps, la difficulté d’entretien, l’urbanisation galopante les menacent et, avec elles, c’est tout un pan de notre patrimoine local qui risque de disparaître.

Heureusement, des propriétaires ont décidé de consacrer leur énergie et leurs économies à les restaurer. Mais les travaux sont souvent longs, complexes et parfois la bonne volonté ne suffit plus.

Stéphane Bern part à la rencontre de ces passionnés de vieilles demeures pour cerner leurs besoins et tenter de leur apporter une solution. Grâce aux conseils et au savoir-faire d’architectes et d’artisans locaux, ils vont tenter, ensemble, d’offrir un nouvel avenir à ces maisons.

15:15 Épisode 1 Montlebon / Maubec

Direction donc la Franche-Comté, où un jeune couple restaure depuis maintenant douze ans une ferme comtoise. Une demeure gigantesque, véritable symbole de la région, mais qui recèle aussi de nombreuses surprises…

Maxime, le père de famille, a beau être un bricoleur de génie, n’a-t-il pas atteint ses propres limites ?

Nous nous rendrons également dans le Vaucluse, à Maubec, où Martine vit avec Noélie, sa fille, dans un superbe mas provençal typique…

Mais cette maison de caractère est une vieille dame fragile, difficile à restaurer. L’intervention de nos spécialistes permettra-t-elle à Martine de réaliser son rêve ?

16:15 Épisode 2 La Roche-sur-Yon / Leutenheim

Nous irons en Vendée, à la découverte d’un logis seigneurial typique. Céline et Alexandre viennent tout juste de l’acquérir et souhaitent pouvoir y habiter dans quelques mois avec leurs enfants. Tous deux passionnés, ils ont de l’expérience et de la détermination… Mais ils vont vite se rendre compte qu’une partie du logis est tout près de s’effondrer. Le temps presse et les travaux à engager sont comme la maison : gigantesques !

Nous nous rendrons ensuite en Alsace, à Leutenheim, où Adeline et David mettent tout leur cœur à la restauration d’une maison à pans de bois typique de la région. Là aussi le temps presse : car un heureux événement est sur le point d’arriver. Mais pour investir la maison en toute sécurité pour le bébé, et après quatre ans de travaux : il faut changer une partie de la charpente et du colombage… Un mécano géant qui a ses règles très précises et ultra périlleuses.