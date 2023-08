"Arnaques !" aux maisons en bois et en auto-école sur M6 samedi 5 août 2023 avec Julien Courbet

Samedi 5 août 2023 à 21:10, Julien Courbet vous proposera sur M6 un nouveau numéro du magazine "Arnaques !" qui dévoile les techniques de trois escrocs dans trois domaines différents.

Pour ce nouveau numéro du magazine "Arnaques", Julien Courbet et ses équipes ont mené l’enquête pour déjouer les techniques et les pièges tendus par les escrocs de ces cas.

Maisons en bois : attention aux arnaques

Le premier s’illustre dans un domaine très à la mode : les maisons en bois. Écologiques, économiques et chaleureuses, elles ont le vent en poupe. Mais un artisan mal intentionné profite de cet engouement. Il encaisse les acomptes, jusqu’à quarante mille euros, et disparaît dans la nature. Les victimes se retrouvent sans maison et sans argent. Les équipes du magazine sont parties sur ses traces.

Enquête sur le nouveau roi de l’arnaque

Le deuxième est un véritable virtuose, un as de l’arnaque. Il tape dans tous les milieux et à travers la France entière. Bilan : plus d’une cinquantaine de victimes, plus de deux millions et demi d’euros dérobés. Il aurait même arnaqué sa propre femme de la pire manière qui soit : il a contracté un crédit à son nom, loué une voiture de luxe à ses frais et volé sa carte bleue. Les équipes du magazine l'ont retrouvé et ses justifications sont incroyables.

Auto-écoles : 250 élèves arnaqués

Le troisième et dernier arnaqueur s’est spécialisé dans un domaine très lucratif : le permis de conduire. C’est l’examen le plus passé en France devant le baccalauréat. Ce dirigeant d’auto-école sans scrupule a trouvé un filon en or. Il a encaissé l’argent de ses clients et a mis la clé sous la porte. Au total, 250 personnes ont dépensé leurs économies sans avoir passé le permis.