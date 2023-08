"Vive le camping" en Camargue au Grau-du-Roi sur 6ter samedi 5 août 2023

Samedi 5 août 2023 à 21:10, Elodie Gossuin vous proposera de découvrir sur 6ter un nouveau numéro du magazine "Vive le camping" : « En Camargue, le rendez-vous des familles ».

Cette semaine, Élodie Gossuin nous emmène en Camargue, au Grau-du-Roi.

Au milieu d'une pinède, à quelques mètres de la Méditerranée, le camping des Jardins de Tivoli accueille chaque semaine plus de 1 800 vacanciers. Des emplacements pour les tentes et les campings cars mais aussi des chalets de luxe : il y en pour tous les budgets.

Géraldine et Guillaume, un couple lyonnais, sont des habitués depuis 15 ans. Ils ont déjà trois enfants et la maman est enceinte de huit mois, alors pas question de lésiner sur le confort : ils ont réservé un bungalow haut de gamme. Et pendant que maman se repose sur la plage, papa et les enfants font de la pêche et du jet ski.

Laurent, Magalie et leurs trois filles découvrent ce camping pour la première fois. Cette famille aux revenus modestes s'est installée sous la tente. Avec une bonne humeur débordante, elle va participer à toutes les animations et s'inscrire à toutes les compétitions ! Leur aînée, Angeline, 13 ans, va même passer sa première soirée en boîte !

Maxime vient chaque année de Belgique avec sa bande de copains mais cet été, ils sont plus d'une vingtaine ! Impossible de les louper : au bord de la piscine, au restaurant et pendant les soirées, ils mettent l'ambiance en permanence. Et ils n'hésitent pas à se mesurer au champion local de pétanque, Claudio, 67 ans, dit « Tonton » !