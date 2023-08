"Echappées Belles" : « Le Larzac, la terre en partage » sur France 5 samedi 26 août 2023 - Vidéo

A (re)découvrir samedi 26 août 2023 à 21:00 sur France 5, le du magazine "Echappées Belles" dans lequel Sophie Jovillard vous emmène dans le Larzac.

Le Larzac, situé au cœur du parc naturel régional des Grands Causses, est célèbre pour la force de caractère de ces habitants farouchement engagés lorsque l'État, il y a 50 ans, avait décrété l'extension du camp militaire. La lutte paysanne avait secoué le pays, dans les années 70, mobilisant de nombreux soutiens venus de la France entière. Cette page d'histoire a forgé le caractère et l'identité de cette terre de caractère et d'entraide. Aujourd'hui, le calme est revenu...

Où sont les héritiers des compagnons de lutte du Larzac ? C'est ce que Sophie Jovillard va découvrir dans ce numéro « très vert » d' “Echappées Belles”.

Le Larzac c'est surtout le pays des grands espaces, une terre d'engagements, un sanctuaire de l'agropastoralisme méditerranéen et d'une superbe nature à contempler. Sophie débute son voyage dans les gorges du Tarn, sur un bateau, pour le conclure à la cité templière et hospitalière aux portes de La Couvertoirade, bâtie par des moines soldats entre le XIIe et le XVe siècle.

Les reportages diffusés :

Les grands édifices du Larzac

L'héritage de la lutte

La brebis, star du Larzac

Sports du Larzac

Se ressourcer dans le Larzac.

À la suite, France 5 rediffusera le numéro "Echappées belles" : « Islande, un rêve de voyageur ».