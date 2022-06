“Echappées Belles” : « Islande, un rêve de voyageur », samedi 11 juin sur France 5 (vidéo)

Samedi 11 juin à 21:00, France 5 vous proposera de suivre un nouvel inédit du magazine “Echappées Belles” dans lequel Ismaël Khelifa vous emmènera en Islande.

Volcans, glaciers, champs de lave, chutes d'eau vertigineuses, zones géothermiques, bains naturels et plages de sable noir composent des paysages sauvages qui, selon la lumière qui les éclaire, évoquent aussi bien le début comme la fin du monde.

Des petits ports de pêche nichés aux creux des fjords, aux paysages lunaires des terres intérieures, ce voyage en Islande nous amène au cœur de sa diversité et de son authenticité.

Le Nord de l’Islande attire les touristes par son atmosphère plus sauvage et moins foulée par l’Homme que les circuits plus classiques du Sud de l’île. Les Westfjords en particulier, à l’extrême Nord-Ouest du pays, représentent la zone la plus reculée du territoire. Ces contrées si difficiles à atteindre en font des paysages qui se méritent.

Et pourtant, parmi les quelques 2 millions de touristes qui foulent chaque année cette île dont la découverte ne laisse jamais indifférent, il y a ceux qui ont fait le choix de ne jamais rentrer chez eux.

Ce sont ces mêmes paysages et ce climat qui peuvent sembler hostiles pour beaucoup, et qui pourtant attirent toute une population étrangère justement curieuse de ces particularités. Qui sont-ils, d’où viennent-ils et pourquoi choisissent-ils parfois de rester sur ce territoire aussi magnétique que rude ? Comment la proximité d’espaces naturels parfois hostiles les nourrit-elle ?

De la baie de Husavik, petite cité de pêcheurs devenue haut-lieu de l’observation des cétacés, au village d’Isafjordur dans les fjords de l’Ouest sauvage, en passant par les paysages dramatiques de Myvatn, Ismaël Khelifa va partir à la rencontre de ces visages qui composent et donnent vie au Nord de l’Islande.

Les reportages diffusés :

Terre de glace

Au-delà au cercle polaire

L'appel de la mer

Tu seras Islandais(-e) mon enfant

Paré pour l'avalanche

Le monde entier à l'université de bout du monde.

À la suite de cet inédit, France 5 rediffusera le numéro « Malte la méditerranéenne »

Au coeur de la Méditerranée, sa position stratégique en a fait un lieu de convoitise. On retrouve ses influences culturelles à la fois dans l'architecture, mais aussi dans la gastronomie. Ainsi la tourte de poisson est un mélange entre produit méditerranéen et recette pie anglais.

Jérôme Pitorin part à la rencontre des habitants de cet archipel qui vivent dans le respect des traditions tout en ayant un goût très prononcé pour la fête...