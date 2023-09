"Capital" « Zones commerciales : les incroyables coulisses d’une rentrée choc » sur M6 dimanche 3 septembre 2023

Julien Courbet vous donne rendez-vous sur M6 dimanche 3 septembre 2023 à 21:10 pour un nouveau numéro du magazine "Capital" dont le thème sera « Zones commerciales : les incroyables coulisses d’une rentrée choc ».

Pourquoi les consommateurs français ont-ils quasiment tous succombé aux charmes des zones commerciales ? Comment ont-elles réussi en moins de soixante ans à s’implanter aux sorties de la plupart de nos villes ? La France en compte aujourd’hui plus de huit-cents, et les consommateurs y réalisent en moyenne sept achats sur dix. Comme par exemple près de Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) où « La Pardieu Sud Aubière » est devenue le rendez-vous incontournable des quelques trois cent mille habitants de la métropole auvergnate. Mais aussi le théâtre de redoutables batailles commerciales que Capital va vous décrypter.

Au cœur de la zone, en écoulant chaque année pour deux-cents millions d’euros de produits par an, l’hypermarché Leclerc a fait la fortune de son créateur et de sa famille : les Buchard. Avec ses promesses de petits prix,

Leclerc séduit aujourd’hui plus d’un consommateur sur cinq. Mais avec quelles méthodes cette enseigne est-elle devenue la préférée des consommateurs ? Entre négociations à couteaux tirés avec les fournisseurs, rythme soutenu pour les salariés et petits commerçants sous pression, révélations sur les méthodes d’une enseigne pas comme les autres. Que valent réellement les prix pratiqués ?

Depuis sa création en 1948, l’enseigne Leclerc est devenue bien plus qu’une simple chaîne de grandes surfaces en ouvrant des filiales spécialisées consacrées par exemple au sport, au bricolage ou la parapharmacie. Pour attirer les familles clermontoises, les Buchard n'ont pas hésité, eux aussi, à multiplier les ouvertures de magasins spécialisés dans leur zone de chalandise. Une concurrence redoutable pour les autres enseignes installées à « La Pardieu ». À l'image de Gémo ou VillaVerde qui, pour profiter du flux incessant de clients, doivent tirer leurs prix vers le bas. Et comment Lidl, le spécialiste du discount et des petits prix, tente-t-il de rattraper son retard ? Les vendeurs d’occasion aussi, comme Easy Cash, tentent de trouver une place au milieu de cette bagarre commerciale. Sans oublier les petits nouveaux de la zone, encore inconnus du grand public comme Fabrique de Styles. Au milieu de cette jungle d’enseignes, des petits indépendants essaient de se faire une place.

De la rentrée scolaire aux soldes en passant par Noël, plongée dans les surprenantes coulisses d’une zone commerciale pas comme les autres.