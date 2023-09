"Echappées Belles" : « Retour en Thaïlande » sur France 5 samedi 9 septembre 2023 - Vidéo

Samedi 9 septembre 2023 à 21:00, France 5 diffusera le premier numéro inédit de la saison du magazine "Echappées belles" dans lequel Sophie Jovillard vous emmène en Thaïlande.

Derrière des paysages paradisiaques, se cachent néanmoins les méfaits du tourisme de masse. En l’espace d’une décennie, le royaume de Siam a dû absorber les arrivées toujours plus importantes (elles ont doublé entre 2011 et 2019) et s’adapter à leurs demandes, souvent au détriment de la préservation de la nature et du respect des cultures locales. Pour preuve, les allers et venues des bateaux touristiques en mer Andaman ont contribué à la destruction du corail et des fonds marins. Une pollution qui a poussé le gouvernement thaïlandais à imposer pendant quatre années consécutives la fermeture de la célèbre Maya Beach sur l’île de Koh Phi Phi, rendue populaire dans le film La Plage avec Léonardo DiCaprio en 1999. Quant à la population, elle s’est par endroit formatée aux demandes des voyageurs et a délaissé une partie de ses traditions, son authenticité.

La Thaïlande a appris de ses erreurs et se tourne désormais progressivement vers un tourisme éco-responsable et plus propre grâce à la détermination et la résilience d’acteurs locaux qui ont pris conscience que le secteur pouvait rimer avec protection de l’environnement et préservation de la culture. Des sublimes côtes du Sud aux terres fertiles du Nord en passant par la bouillonnante capitale Bangkok, Sophie Jovillard va aller à la rencontre de ceux qui font vivre le nouveau tourisme thaïlandais, loin des activités de masse, plus proche de l’authenticité, de la culture locale.

L’absence de voyageurs due à la pandémie (seulement 430 000 visiteurs en 2021) a permis à de nombreux professionnels du tourisme de prendre conscience des bienfaits du repos sur la nature. Depuis, quelles sont donc les alternatives que proposent les Thaïlandais afin de concilier tourisme et respect de l’environnement ?

Les reportages diffusés :

La reprise du tourisme

Vivre avec l'eau

Sepak Takraw et pétanque

La culture du bien-être

Buffles d'eau.

À la suite de cet inédit, France 5 rediffusera "Échappées belles" : « Tyrol, les Alpes autrichiennes ».