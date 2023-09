"Faites entrer l'accusé" : « Les secrets de Nordahl Lelandais » sur RMC Story dimanche 17 septembre 2023

Dimanche 17 septembre 2023 à 21:10, RMC Story débutera la diffusion d'une nouvelle saison inédite du magazine "Faites entrer l'accusé" avec Dominique Rizet et Christophe Delay.

Depuis vingt ans, "Faites entrer l’accusé" raconte et décrypte les plus grandes affaires criminelles françaises.

Pour cette nouvelle saison, un duo inédit sera aux commandes du programme : Christophe Delay, journaliste, présentateur et rédacteur en chef de « Première Édition » de 06:00 à 08:30 du lundi au vendredi sur BFMTV et Dominique Rizet, figure historique du programme, journaliste et consultant Police-Justice BFMTV.

16 nouveaux épisodes viendront enrichir, dès le dimanche 17 septembre, la collection "Faites entrer l’accusé". Christophe Delay et Dominique Rizet vous plongeront au coeur des affaires judiciaires les plus passionnantes de ces dernières années, des faits jusqu’au dernier procès. Du dossier Nordahl Lelandais à celui de Jacqueline Sauvage en passant par d’autres intrigues policières moins connues, le duo vous emmène dans les coulisses de la vie judiciaire.

Épisode 1 Les secrets de Nordahl Lelandais

Pour la première fois à la télévision dans une émission, les deux directeurs d’enquête et les deux juges d’instruction en charge des affaires liées à Nordahl Lelandais ont accepté de s’exprimer.

Nordahl Lelandais : un homme capable de s’attaquer aussi bien à une fillette de 8 ans pendant un mariage, qu’à un militaire de 23 ans, à la sortie d’une boîte de nuit. Un tueur vers qui de nombreux indices convergeaient, tandis qu’il s’entêtait à nier. Un accusé que même son avocat, Me Alain Jakubowicz, a peiné à assister, tant ses mensonges et l’aversion publique que ses crimes ont soulevé, ont compliqué sa défense...

Cette affaire, c’est aussi celle d’un dossier sur lequel deux brigades de gendarmerie et deux juges d’instruction se sont acharnés, pour démontrer la culpabilité de Nordahl Lelandais. Mais surtout, pour retrouver le corps d’Arthur Noyer, disparu le 12 avril 2017 à Chambéry, et celui de la petite Maëlys de Araujo, enlevée dans la nuit du 27 août 2017, à Pont-de-Beauvoisin, dans l’Isère. Et tout cela, sous pression médiatique d’une rare ampleur.

Loin des fantasmes, la justice s’en est tenue aux faits. En mai 2021, Nordahl Lelandais a été condamné par la Cour d’Assises de Chambéry à 20 ans de prison puis par celle de Grenoble en février 2022, pour écoper, cette fois-ci d’une peine de réclusion criminelle à perpétuité avec 22 ans de sûreté.

L’accusé n’a fait appel d’aucune de ses condamnations.

Un document réalisé par Guillaume Maury.