"Vintage Mecanic" : restauration d'une Porsche 911 Targa 2l S sur RMC Découverte lundi 18 septembre 2023

Lundi 18 septembre 2023 à 21:10, RMC Découverte vous proposera de découvrir un nouvel épisode inédit de "Vintage Mecanic" présenté par François Allain.

La restauration de véhicules anciens va avoir de nouveaux terrains de jeu !

Dans cette nouvelle saison, François Allain a décidé de s'attaquer à des chantiers gigantesques, jamais vus auparavant !

Épisode 17 Porsche 911 Targa 2l S

François Allain s'est rarement embarqué dans un chantier aussi pharamineux. Restaurer une mythique Porsche 911 type 2 Litres S Targa, en partant d'une carcasse.

Bien que le propriétaire lui ai confié un budget confortable, l'objectif est d'obtenir une voiture parfaite, en "état concours".

Moteur, trains roulants, électricité, sellerie et bien évidemment carrosserie, tout doit être repris en partant de zéro. On ne parle plus de restauration mais de reconstruction totale ! Notre expert en profitera pour découvrir le légendaire et historique Circuit de Pau !

Alors, qui des restaurateurs aura le cran de faire ressusciter la mythique Porsche 911 2 Litres S TARGA ?