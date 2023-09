Inédit de "Recherche appartement ou maison" sur M6 mardi 19 septembre 2023 avec Stéphane Plaza - Vidéo

Mardi 19 septembre 2023 2023 à 21:10, M6 diffusera un numéro inédit du magazine "Recherche appartement ou maison" avec Stéphane Plaza, Agnès Bardoux et Thibault Chanel.

Camille, 26 ans, est influenceuse et candidate à l’émission "Les Marseillais". Elle vit seule avec sa petite fille de 2 ans, Zélyana, et veut quitter Aix-en-Provence pour se rapprocher de Nice, où vivent plusieurs de ses amis. Mais après plusieurs mois de recherches, elle n’a toujours pas trouvé la maison dont elle rêve, malgré un budget confortable.Stéphane Plaza n’a pas hésité à faire le déplacement pour l’aider. Va-t-il dénicher la maison idéale pour elle et sa petite fille ?

Johan, 39 ans, et Jennifer, 34 ans, ont 2 enfants et courent après le graal : une maison à Quimper ! En recherche active depuis maintenant un mois, ils ont besoin d’un accompagnement pour trouver leur maison familiale. Agnès Bardoux vient en aide à cette famille et va tout mettre en œuvre pour trouver la maison tant espérée ; va-t-elle relever le défi ?

Claire, 60 ans, a 4 enfants et une passion pour ses chiens, particulièrement ses 3 Braque de Weimar. Sa retraite approchant, elle pense à trouver un nouveau lieu de vie pour devenir éleveur canin et, surtout, avoir un espace dédié pour sa maman Marie-Odile, 88 ans. Elle souhaite déménager vers Fontainebleau en Seine-et-Marne, dans une maison avec un grand terrain. Thibault Chanel va épauler cette énergique sexagénaire. Va-t-il faire le bonheur de Claire et sa maman ?

À la suite de cet inédit, M6 vous proposera de voir ou de revoir deux autres numéros de "Recherche appartement ou maison".