"Vintage Mecanic" : restauration d'un Autocar Setra S12 sur RMC Découverte jeudi 28 septembre 2023

Jeudi 28 septembre 2023 à 21:10, RMC Découverte vous proposera de découvrir un nouvel épisode inédit de "Vintage Mecanic" présenté par François Allain.

La restauration de véhicules anciens va avoir de nouveaux terrains de jeu !

Dans cette nouvelle saison, François Allain a décidé de s'attaquer à des chantiers gigantesques, jamais vus auparavant !

Épisode 18 Autocar Setra S12

François Allain et son équipe s'attaquent à un chantier titanesque en restaurant un autocar allemand des années 60 de la marque SETRA, véhicule hors-norme ainsi que pionner et leader en la matière de sécurité et de confort.

Les restaurateurs se chargent de réactiver son énorme moteur et de redonner vie aux trains roulants, à l'électricité, à l'intérieur et à la carrosserie.

Le travail colossal de remise en route de ce véhicule emblématique, originaire de la Bavière, requiert une équipe aussi qualifiée qu'audacieuse, menée par François.