"Echappées Belles" : « La Croatie, d'île en île » sur France 5 samedi 30 septembre 2023 - Vidéo

Samedi 30 septembre 2023 à 21:00, France 5 diffusera un nouveau numéro inédit de la saison du magazine "Echappées belles" dans lequel Ismaël Khelifa vous emmène en Croatie.

Bienvenue En Croatie ! Le pays, a intégré l’espace Schengen et a rejoint la zone euro cette année. Le pays s’étend sur plus de 56 500 km2 sur lesquels vivent plus de 3 800 000 habitants. Depuis quelques années, on observe un accroissement de la mode des vacances croates. Car la Croatie a une côte merveilleuse, tournée vers le soleil couchant et constellée de 1 185 îles et îlots sur 1 750 km. De quoi rêver !

Ismaël Khelifa nous emmène donc à la rencontre des habitants de ces îles qui y vivent été comme hiver, en pleine saison touristique comme lorsque les îles se dépeuplent. Véritables lieux stratégiques pour contrôler la mer Adriatique, les îles sont chargées d’Histoire : vous découvrirez des personnalités aux multiples facettes qui s’adaptent à cette double saisonnalité touristique et qui sur ces espaces isolés, ont trouvé un refuge, un lieu de paix.

Des personnes à l’identité forte, attachées à leur tradition et à la préservation de leur pays indépendant depuis 1991. Les iliens croates sont représentés par différentes générations qui se retrouvent autour de valeurs communes, des gens généreux qui ont à coeur de partager leur coin de paradis et un bout de leur vie.

Dans des paysages exceptionnels, Ismaël, sur terre et par la mer, vous emmène au paradis croate ! Comment les croates, marqués par une guerre relativement récente (il y a 30 ans), envisagent-ils l’avenir de ces petits bouts de terre qui ont tant évolué ces dernières années ?

Les reportages diffusés :

Archipel des Kornati, une nature préservée

La tradition de la pêche

Les trésors sous-marin

Le "slow tourisme”

Les moutons de l’île de Pag

La passion pour la navigation.

À la suite de cet inédit, France 5 rediffusera Echappées belles" : « Le Portugal des villages historiques ».