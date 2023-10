"Echappées Belles" : « Un été en Suisse » sur France 5 samedi 7 octobre 2023

Samedi 7 octobre 2023 à 21:00, France 5 diffusera un nouveau numéro inédit de la saison du magazine "Echappées belles" dans lequel Jérôme Pitorin vous emmène en Suisse.

Terre de contrastes, le canton suisse du Valais, limitrophe de la France à l’ouest et de l’Italie au sud, arbore des paysages uniques et variés. En amont, ses sommets majestueux de quatre mille mètres rivalisent avec ses glaciers imposants. En aval, ses vignobles à perte de vue et ses vallées latérales au charme intact côtoient le Rhône.

Ce contraste se mesure aussi sur place auprès de ses habitants, soucieux de perpétuer les traditions tout en n'hésitant pas à expérimenter de nouvelles pratiques !

Patrie de champions, le canton du Valais est aussi un haut lieu de l’excellence et d’expérimentations sportives. Quand les skieurs d’hiver ne dévalent pas la poudreuse, les cyclistes d’été s’en donnent à coeur joie dans les sentiers vallonnés des montagnes valaisannes. Sans oublier les chefs étoilés installés dans le Valais comme Damien Germanier qui subliment les bons produits du terroir dans leurs assiettes.

Au cours de son voyage, Jérôme Pitorin va rencontrer ses Valaisans fiers de leur culture et de leurs traditions mais qui n’hésitent pas aussi à sortir des sentiers battus.

Alors que certains Valaisans poussent la recherche de l’excellence et du haut-niveau pour tirer le meilleur de leur région, d’autres se révèlent être précurseurs de nouvelles pratiques dans ce canton de tous les possibles. Qui sont ces ambassadeurs de l’excellence dont le savoir-faire rayonne ? Ces pionniers de nouvelles tendances sportives ou d’élevage qui bousculent les codes ?

Les reportages diffusés :

Le plus haut barrage du monde

Le chalet suisse revisité

L'excellence valaisanne au féminin

Les Bisses, un système ancestral de pointe

L'Agriculture 4.0

Le Valais, une terre de glace.

À la suite de cet inédit, France 5 rediffusera "Echappée Belles : « Bassin d'Arcachon, sublime et fragile ».