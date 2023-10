"C à vous" vendredi 6 octobre 2023 : sommaire et invités reçus sur France 5 par Anne-Elisabeth Lemoine

Rendez-vous sur France 5 à 19:00 ce vendredi 6 octobre 2023 avec Anne-Elisabeth Lemoine pour suivre un nouveau numéro du magazine “C à vous”. Voici le sommaire et invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Du lundi au vendredi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté par Anne-Elisabeth Lemoine, entourée de son équipe de chroniqueurs.

Voici les invités qui seront reçus ce vendredi 6 octobre 2023 dans l'émission :

19:00 C à vous

Savoirs fondamentaux, punaises de lit à l’école, harcèlement scolaire…

Invité : Gabriel Attal, ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse.

Coupe du monde de rugby : France-Italie, le match à ne pas perdre pour le XV de France

Invités : Isabelle Ithurburu, journaliste et présentatrice et Frédéric Michalak, ancien joueur du XV de France et consultant sportif.

Au dîner de C à vous

Invité : Arnaud Askoy, sosie de Jacques Brel, pour “La promesse Brel” en tournée dans toute la France dont ce dimanche 8 octobre à l’Olympia.

Dans la cuisine de C à vous

Invité : Clément Vergeat, chef du restaurant “Tracé” à Paris.

20:00 C à vous, la suite



Cut Killer pour l’émission “Carte blanche à Cut Killer” ce soir à 22:45 sur France 2.

Amin Maalouf, écrivain, secrétaire perpétuel de l’Académie française, pour le livre “Le labyrinthe des égarés. L’Occident et ses adversaires” publié le 4 octobre aux Editions Grasset.