"Enquêtes criminelles" : « Rescapée d’un incendie criminel, une mère de famille accuse ! » sur W9 mercredi 11 octobre 2023

Mercredi 11 octobre 2023 à 21:05, Nathalie Renoux présentera sur W9 un nouvel inédit du magazine "Enquêtes criminelles" : « Rescapée d’un incendie criminel, une mère de famille accuse ! ».

La Flèche, près du Mans (Sarthe). Le 28 avril 2019, vers trois heures du matin, un terrible incendie se déclare dans la maison des Schubhan. Les flammes détruisent tout mais Stéphane, le propriétaire, et ses deux fils en réchappent in extremis avec quelques blessures superficielles…

La mère de famille, Aurélie, semble quant à elle condamnée : elle est transférée à l’hôpital dans un état grave, le corps brûlé à 60 %. Pourtant, après quatre mois en soins intensifs, Aurélie va s’en sortir… Un vrai miracle. Et une incroyable déconvenue pour l’auteur de ce qui est en réalité une tentative de meurtre. En effet, le corps d’Aurélie a été aspergé d’essence pendant son sommeil, avant d’être embrasé au chalumeau !

Dans "Enquêtes criminelles", et pour la première fois à la télévision, cette véritable rescapée a accepté de raconter son histoire.

Qui pouvait en vouloir à la mère de famille au point de la brûler vive ? Aurélie ne peut s’empêcher de repenser au comportement plus que troublant de Stéphane la nuit de l’incendie. En effet, le père de famille s’est précipité dehors, soi-disant pour appeler les secours, laissant sa compagne et leurs deux enfants en proie aux flammes… Alors, Stéphane Schubhan aurait-il mené un double jeu ?

En seconde partie d’émission, "Enquêtes criminelles" reviendra sur l’assassinat de Mickaël Labonne à Lumes, près de Charleville-Mézières (Ardennes) le 12 avril 2016. Ce jour-là, le père de famille déjeune à son domicile avec sa compagne Émilie et leurs deux enfants lorsque quelqu’un sonne à la porte. Avec effroi, ils découvrent qu’il s’agit de Xavier Gougelet.

Quelques années plus tôt, Émilie avait réussi à faire disparaitre de sa vie cet ex violent. Mais à sa sortie de prison, l’homme s’est promis de la retrouver. Et maintenant qu’il y est parvenu, il est bien décidé à ce que tout cela se termine dans un bain de sang. Armé jusqu’aux dents, ce colosse d’1 mètre 90 pour 120 kilos enfonce la porte d’entrée. Pour permettre à sa famille de prendre la fuite, Mickaël Labonne ne va pas hésiter à se dresser face à lui. Coups de poings, de couteau, de marteau : il succombe à la rage meurtrière de Xavier Gougelet…

Comment cet homme dangereux, ivre de jalousie, a-t-il savamment et patiemment préparé sa vengeance ?