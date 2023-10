"C dans l'air" lundi 9 octobre 2023 : les invités reçus sur France 5 par Caroline Roux

Caroline Roux vous donne rendez-vous ce lundi 9 octobre 2023 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

Ce lundi 9 octobre 2023, Caroline Roux recevra : Sylvie Benzoni-Gavage, mathématicienne, directrice de l’Institut Henri-Poincaré.

En France, un enfant sur trois ne dispose pas du niveau attendu en français et en mathématiques à la rentrée en sixième. Lors d'une conférence de presse à la bibliothèque François Mitterrand, Gabriel Attal a annoncé la création d'une commission uniquement dédiée au renforcement de l'apprentissage des mathématiques et du français. Trois groupes de travail (un pour la primaire, un pour le collège et le dernier pour le lycée) composés de professeurs, de recteurs et d'inspecteurs, seront chargés de formuler des mesures concrètes pour rehausser le niveau des élèves.

Le ministre de l’Education nationale avait déjà promis "un choc des savoirs" en août dernier. A l'entrée en sixième, seule la moitié des élèves a trouvé la bonne réponse à la question "combien y a-t-il de quarts d'heure dans trois quarts d'heure ?" ; "un élève sur trois ne sait pas lire correctement" ; un quart des candidats au brevet ont moins de 4 sur 20 en mathématiques ; et en 2018, un élève de 4e avait le niveau d'un élève de 5e de 1995. Selon Gabriel Attal, "nous devons engager une bataille pour le niveau de notre école".

Le 30 septembre a ouvert un musée des mathématiques baptisé "Maison Poincaré". Sylvie Benzoni-Gavage, directrice de l’Institut Henri-Poincaré a succédé en 2018 à Cédric Villani, qui avait porté cette initiative, et a dû animer les réflexions pour occuper les espaces. Elle a rédigé les portraits d’une quinzaine de personnes racontant leur rapport à la discipline.

Sylvie Benzoni-Gavage reviendra sur les défis et les enjeux de ce musée à l’heure ou un enfant sur trois ne dispose pas du niveau attendu en mathématiques à la rentrée en sixième.

Agnès Levallois, vice-présidente de l’IREMMO, Institut de Recherche et d’Études Méditerranée Moyen-Orient.

Anthony Bellanger, éditorialiste à France Inter, spécialiste des questions internationales.

Alain Pirot, Journaliste spécialiste des questions de défense, ancien correspondant à Jérusalem.

Armelle Charrier, éditorialiste en politique internationale à France 24.

L’armée Israël a affirmé ce lundi avoir repris le contrôle total des localités attaquées ce week-end par Hamas et a décidé d’un "siège complet" de la bande de Gaza. "Pas d'électricité, pas d'eau, pas de gaz, tout est fermé", a déclaré le ministre de la Défense israélien Gallant dans une vidéo communiquée par ses services. "Nous combattons des animaux et nous agissons en conséquence", a-t-il ajouté dans un message en hébreu alors que le dernier bilan de l’attaque surprise du mouvement palestinien ce week-end fait état de plus de 700 Israéliens morts et 2 150 blessés. Toute la nuit, des avions de Tsahal ont également frappé la bande de Gaza. Plus de 500 cibles auraient été détruites notamment des tunnels. Un déluge qui aurait fait 413 morts et plus de 2 300 blessés dans l'enclave palestinienne. Quatre otages israéliens et leurs ravisseurs auraient également été tués dans les bombardements israéliens, selon le Hamas.

Au moins 150 Israéliens - des militaires et beaucoup de civils, des femmes, des enfants, des personnes âgées - ont été capturés samedi en Israël et emmenés de force dans la bande de Gaza. Plus de la moitié des otages civils seraient des jeunes gens qui participaient dans la nuit de vendredi à samedi à une rave party dans un champ, juste à côté de la frontière avec Gaza.

Le visage de certains d’entre eux tournent en boucle depuis ce week-end sur les réseaux sociaux. Des visages qui hantent Israël depuis samedi et des familles d’autant plus angoissées qu’elles ne savent toujours pas si leurs proches sont encore vivants. Parmi les disparus figurent plusieurs étrangers ou personnes possédant une double nationalité dont sept Français. Une tragédie qui complique la riposte israélienne.

Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a déjà prévenu que l’armée utiliserait toute sa puissance pour détruire le Hamas. Depuis ce matin, des colonnes de chars convergent vers la frontière avec Gaza et 100 000 réservistes sont en train d’y être positionnés selon Tsahal. Avec ces troupes basées aux portes de Gaza, Israël entend asphyxier l’enclave en menant une blocus total. Plus de 2 millions de Palestiniens vivent actuellement dans la bande de Gaza.

Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a annoncé sur X (anciennement Twitter) qu'il convoquait ce mardi une "réunion d'urgence" des ministres des Affaires étrangères de l'UE "à propos de la situation en Israël et dans la région". Les Etats-Unis ont commencé dimanche à envoyer de l'aide militaire à Israël avec de nouvelles munitions et à rapprocher leur groupe aéronaval en Méditerranée, marquant un soutien rapide à leur allié historique. De son côté, la Russie a estimé que "le risque d'implication de forces tierces dans ce conflit est élevé" et a appelé à entamer un "processus de négociations dès que possible".

Alors que signifie un blocus complet autour de la bande de Gaza ? Quelle est la situation en Israël et dans les territoires palestiniens ? Qu’est-ce que le Hamas ? Comment a-t-il organisé son attaque aux multiples ressorts baptisée "déluge d'Al-Aqsa" ? Que sait-on des otages israéliens retenus par les forces du Hamas ?

