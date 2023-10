"C à vous" jeudi 12 octobre 2023 : sommaire et invités reçus sur France 5 par Anne-Elisabeth Lemoine

Rendez-vous sur France 5 à 19:00 ce jeudi 12 octobre 2023 pour suivre un nouveau numéro du magazine “C à vous”. Voici le sommaire et invités qui seront reçus ce soir dans l'émission par Anne-Elisabeth Lemoine.

Du lundi au vendredi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté par Anne-Elisabeth Lemoine, entourée de son équipe de chroniqueurs.

Voici les invités qui seront reçus ce jeudi 12 octobre 2023 dans l'émission :

19:00 C à vous

Guerre Israël-Hamas : le bilan humain s’alourdit, avec la crainte d’une catastrophe humanitaire à Gaza

Invités : Jean-François Corty, médecin et vice-président de l'ONG Médecins du monde et Georges Malbrunot, grand reporter au journal Le Figaro et spécialiste du Moyen-Orient.

Israël face à la tragédie des otages

Invité : Etienne Dignat, chercheur et enseignant à Sciences Po Paris, auteur du livre “La rançon de la terreur : gouverner le marché des otages” aux éditions PUF.

Au dîner de C à vous

Invité : Eddy Mitchell pour le livre “Ma discothèque idéale”, parution aujourd’hui aux éditions Hors Collection et l’album “L’album de sa vie”, sortie demain.

Dans la cuisine de C à vous

invité : Olivier Valade, chef du restaurant “La Chapelle” du Château Saint-Jean à Montluçon (Allier).

20:00 C à vous, la suite



Claude Askolovitch, éditorialiste géopolitique à France Inter et sa mère, Evelyn Askolovitch, pour leur livre “Se souvenir ensemble”, paru hier aux éditions Grasset.

Pio Marmaï pour le film “Une année difficile”, réalisé par Eric Toledano et Olivier Nakache, en salle le 18 octobre.