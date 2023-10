Spéciale "C dans l'air" lundi 16 octobre 2023 à 21:05 sur France 5 avec Caroline Roux

En raison de l'actualité, France 5 modifie sa programmation du lundi 16 octobre 2023 et proposera à 21:05 un numéro spécial de "C dans l'air" présenté par Caroline Roux.

"Une sauvagerie jamais vue depuis la Shoah" selon les mots du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, une violente riposte, un "siège total" de Gaza, des otages au cœur de la guerre et une escalade de la terreur qui fait craindre une extension du conflit.

"C dans l’air" vous propose une soirée spéciale pour décrypter l’actualité.



Membres du gouvernement, anciens diplomates, analystes et experts vous aideront à mieux comprendre les évènements depuis l’attaque sans précédent du Hamas contre Israël et ses répercussions mondiales, du Proche-Orient, en passant par la France, l’Ukraine et les Etats-Unis.

Les invités seront communiqués d'ici lundi, cet article sera donc réactualité avant la diffusion de l'émission.

En conséquence, le magazine "Sur le front" d'Hugo Clément ayant pour thème « Orages, inondations : sommes-nous prêts ? » initialement prévu est déprogrammé et sera proposé à une date ultérieure.