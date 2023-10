"Appels d'urgence" : immersion au SAMU de Clermont-Ferrand lundi 16 octobre 2023 sur TFX - Vidéo

Lundi 16 octobre 2023 à 21:05, Hélène Mannarino vous proposera de voir ou de revoir sur TFX le numéro du magazine "Appels d'urgence" : « Urgences à Clermont-Ferrand : hélicos et sauvetages périlleux pour le Samu d’Auvergne ».

Partout en France, les urgences sont sous tension… et leurs unités de choc, les équipes du Samu sont particulièrement sollicitées. Pour s’en rendre compte, direction Clermont-Ferrand, la capitale de l’Auvergne.

Ici, entre grande ville et petits villages perdus au pied des volcans, le Samu ne chôme pas. Imaginez : plus de 30 interventions par jour ! Avec à chaque fois une obligation : intervenir le plus vite possible. Car souvent, la vie se joue à une minute près…

Heureusement, les 37 médecins disposent d’un atout de poids : deux hélicoptères qui leur permettent de faire des miracles : comme sauver in extremis la vie d’un adolescent terrassé par un AVC ou encore secourir un bûcheron gravement blessé au milieu d’une forêt.

Et c’est comme ça 24h sur 24h…