"Capital" : « Parcs d’attractions, Cirque du Soleil, bowlings : ils révolutionnent vos loisirs » sur M6 dimanche 22 octobre 2023

Julien Courbet vous donne rendez-vous sur M6 dimanche 22 octobre 2023 à 21:10 pour un nouveau numéro du magazine "Capital" dont le thème sera « Parcs d’attractions XXL, Cirque du Soleil, bowlings : ils révolutionnent vos loisirs ! ».

PortAventura, Europa-Park : les parcs XXL à la conquête des Français !

C’est une vraie ruée ! Après un nombre record de 70 millions de visiteurs en 2022, les deux cents parcs français ont vu leur fréquentation encore augmenter cet été, entre +10 et + 20 % ! Et pourtant, nos champions Mickey, Astérix et compagnie auraient tort de se reposer sur leurs lauriers. De plus en plus de familles traversent les frontières pour découvrir des parcs installés tout près de chez nous. En Allemagne, c’est le parc géant Europa-Park qui leur tend les bras. Classé meilleur parc au monde, il attire six millions de visiteurs par an, dont un quart de Français séduits aussi par son dernier espace aquatique XXL, Rulantica. En Espagne, c’est un autre géant qui les aimante : PortAventura, près de Barcelone. Plus de cinq millions de visiteurs, dont 20 % de Français. Et au Nord, en Belgique ou aux Pays-Bas, des parcs comme Efteling, Plopsaland ou Bellewaerde font venir eux aussi des centaines de milliers de Français. Qu’ont-ils de si attrayants pour justifier le voyage ? Transports en autocar, gare TGV dédiées ou liaisons aériennes spécifiques, comment ces parcs voisins font tout pour faciliter le trajet et chouchouter les clients français ? Au final, entre le coût du trajet, le billet d’entrée, l’hébergement et les à-côtés sur place, s’amuser à l’étranger revient-il moins cher qu’un séjour dans un de nos parcs stars ?

Cirque du Soleil : les coulisses de la multinationale du spectacle

En 1984, un Québécois, Guy Laliberté, cracheur de feu "baba cool" et malin, crée le Cirque du Soleil sous un minuscule chapiteau jaune et vert dans un village du Canada, à trois heures de route de Montréal. La petite troupe de saltimbanques subventionnée par l’État va vite se transformer en une success-story ultra-rentable, générant désormais un chiffre d’affaires de près d’un milliard d’euros ! Comment le Cirque du Soleil s’est-il imposé, en seulement quarante ans, comme un géant mondial de l’industrie du spectacle ? Avec une quarantaine de spectacles en tournée, de New York à Tokyo en passant par Paris, Bordeaux ou Bruxelles, le Cirque du Soleil est devenu une machine à rêve - et à cash - planétaire. Des secrets de fabrication des costumes et des décors, en passant par la stratégie ultra-élaborée du choix des villes et la rentabilisation maximum des spectacles, plongée dans les incroyables coulisses du premier cirque mondialisé à la puissance inégalée qui a attiré, depuis sa création, près de deux-cents millions de spectateurs.

Mini prix, maxi fun : carton plein pour les nouvelles soirées bowling, laser game et karting !

Devinez ce qui remplit les parkings des zones commerciales le samedi soir ? À côté du buffet à volonté et du cinéma multiplexe, l’attraction phare est le bowling ! Ce loisir a beau exister depuis des décennies, il connaît un regain renversant. Des millions de Français s’y adonnent chaque année. Dès 6 euros, on peut s’amuser pendant des heures en famille ou avec des amis. De plus en plus de centres ouvrent, lancés par des chaînes aux quatre coins de la France : Game Factory, SpeedPark, Bowling Plaza ou Metropolis Bowling. Leur pari est de multiplier les offres d’activités en un même lieu. On y vient pour le bowling, le vrai produit d’appel, mais on peut aussi s’essayer au laser game, au karaoké ou au karting. Et bien sûr, boissons et restauration sur place permettent de vivre une expérience complète. Combien rapporte un bowling ? En coulisses, quelles innovations rendent ce jeu toujours plus spectaculaire pour le public et rentable pour les exploitants ?