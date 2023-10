"C l’hebdo" samedi 21 octobre 2023 sur France 5 : les invités reçus par Aurélie Casse

Samedi 21 octobre 2023 à 18:55, Aurélie Casse présentera sur France 5 un nouveau numéro du magazine "C l'hebdo". Voici les invités qui seront reçus cette semaine.

Raconter des histoires, être au plus près de celles et ceux qui font l’actualité. Telle est l’ambition d’Aurélie Casse pour cette nouvelle formule de "C l’hebdo".

Plus d’invités, plus de témoignages, plus de rubriques viendront articuler ce nouveau rendez-vous en deux parties : une première (18:55 - 20:00) qui reviendra sur les événements qui ont marqué la semaine écoulée et une seconde (20:00 - 21:00), plus « divertissante », qui, à partir d’un thème, s’attachera à l’actualité sous toutes ses formes (culture, sport, tendances…).

Voici les invités qui seront reçus samedi 21 octobre 2023 :

18:55 C L'hebdo

Menace terroriste, immigration, RN…

Invité : Olivier Véran, ministre délégué chargé du Renouveau démocratique, porte-parole du gouvernement.



Israël / Hamas : la guerre des images

Tous addicts aux écrans

Invité : Bruno Patino, président d'ARTE France, auteur du livre « Submersion ».

20:55 C L'hebdo, la suite

Zabou Breitman, actrice et réalisatrice.



Marc Levy, pour son livre « La symphonie des monstres ».

Sofiane Pamart, compositeur et pianiste.