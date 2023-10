"Echappées Belles" : « Féroé, l'archipel spectaculaire » samedi 28 octobre 2023 sur France 5 - Vidéo

Samedi 28 octobre 2023 à 21:00 sur France 5, Jérôme Pittorin vous proposera de voir ou de revoir le numéro du magazine “Échappées belles” dans lequel il part aux îles Féroé à la rencontre de ces descendants des Vikings au fort caractère.

Bienvenue aux îles Féroé. Un archipel autonome de 18 îles perdues dans l’Atlantique Nord, qui fait partie du Danemark. Un peu plus de 50 000 Féroïens vivent sur ce paradis hors du commun, entourés de milliers d’oiseaux et de moutons. Ici, presque rien ne pousse. Les gens pêchent et chassent.

Jérôme part à la rencontre de ces descendants des Vikings au fort caractère. Les Féroïens, fiers habitants du bout du monde, ont leur propre langue, et leur propre monnaie.

Attachés à leurs traditions et conscients qu’ils doivent protéger leur terre, ils sont soumis à la rudesse d’un territoire intransigeant dont les paysages sont spectaculaires. Chacun le dit : « Ici, c’est la terre du peut-être » !

Les Féroïens - Vikings des temps modernes - forment un peuple soudé et fort, qui a développé une certaine résistance face à la météo capricieuse, mais aussi une grande adaptabilité.

Durant son périple dans ces îles à la beauté rude et sauvage, Jérôme ira à la découverte des secrets des sublimes terres des Féroé, que la brume et le vent viennent enrober de mystère.

Comment les habitants de ces îles s’adaptent-ils à la rudesse de leur environnement, et réussissent-ils à en faire un atout ?

Comment font-ils pour conjuguer des traditions très enracinées et les enjeux environnementaux qui forcément impactent aussi leur quotidien ?

Les reportages diffusés au cours de l'émission :

Se déplacer aux Féroé

Vivre isolé

La cuisine des îles Féroé

« Kappróður » Le sport national

L'île aux moutonsP

ortrait, le « voleur d'œufs ».

Un second numéro sera rediffusé à la suite de celui-ci : "Echappées belles" : « Sénégal, voyage en Casamance ».