"Beau Geste" dimanche 29 octobre 2023 sur France 2 : les rencontres de Pierre Lescure cette semaine

Pierre Lescure vous donne rendez-vous sur France 2 dimanche 29 octobre 2023 à 23:00 pour un nouveau numéro de "Beau Geste", une plongée au cœur du cinéma en train de se fabriquer.

Menée par Pierre Lescure, "Beau Geste" va là où bat le pouls du cinéma : en tournage, en avant-première, dans les festivals, en France comme à l’étranger, sur les films intimistes comme les comédies populaires. Pierre Lescure discute avec les artistes qui font l’actualité dans des lieux qui font sens : salles de cinéma, musées, librairies…

Pas de plateau, c’est lui qui part à la rencontre des personnalités pour des conversations autour d’une passion commune pour tous les films, les classiques comme les modernes.

En parallèle de ses rencontres, la rédaction de "Beau geste" couvre les événements cinématographiques pour alimenter un feuilleton hebdomadaire en immersion dans le milieu du cinéma.

Beau Geste continuera de vous emmener sur les tournages les plus attendus, en France et dans le monde, afin d'y découvrir les métiers qui font le cinéma, de vous faire vivre les festivals les plus prestigieux et de vous raconter le 7ème art avec ses rubriques : "Un café et l'addition", "En salle", "Mondovision", "La capsule temps" en partenariat avec l'INA,...

Cette semaine, Pierre Lescure part à la rencontre de :

Benoît Magimel, pour le film "La Passion de Dodin Bouffant" au cinéma le 8 novembre 2023. L'acteur reçoit Pierre Lescure chez lui en cuisine et revit Dodin Bouffant et sa carrière unique.

Promenade dans les bois avec Benjamin Lavernhe et Emmanuelle Bercot pour le film "L'Abbé Pierre - Une vie de combats" au cinéma le 8 novembre 2023.

Clovis Cornillac pour le film "Monsieur le maire" au cinéma le 1er novembre 2023.

Également au sommaire de l'émission, le meilleur film d'animation du moment et "Beau Geste" fêtera l'anniversaire d'une icône, la seule, l'unique : Catherine Deneuve.

Nouveauté de cette saison, pour rendre la culture disponible au plus grand nombre et s’adapter à tous les modes de consommation, Beau geste proposera tous les lundis, l’entretien de Pierre Lescure de la veille au format podcast. (disponible sur : Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Amazon Music, Radio France, Castbox, Sybel, Google Podcasts, Podcast Addict).