"Dimanche en politique" : Francis Letellier reçoit Olivier Dussopt le 5 novembre 2023 sur France 3

Dimanche 5 novembre 2023 à 11:55 sur France 3, "Dimanche en politique", le magazine politique de France 3 présenté par Francis Letellier, reçoit Olivier Dussopt, ministre du Travail, du Plein emploi et de l'Insertion de France.

Le ministre du Travail, c’est l’autre ministre à côté de Gérald Darmanin, intéressé par le projet de loi sur l'immigration qui arrivera devant les sénateurs le lundi 6 novembre.

Olivier Dussopt, déjà porteur au printemps dernier de la très controversée réforme des retraites, apparaît ici comme le garant de la version plus à gauche de la loi sur l'immigration.

Jusqu’où peut-il soutenir l’article 3 qui prévoit de régulariser les travailleurs sans papiers dans les métiers dits « en tension », alors que d’autres souhaitent faire disparaitre cette mesure pour s’assurer du vote de la droite. Quelle définition des métiers en tension a-t-il ?

Après la litanie des 49.3, dont le 15ème à été utilisé par Elisabeth Borne à cette date, faudra-t-il en ajouter un nouveau pour faire passer le projet Asile et Immigration ?

Mais le ministre du Travail, c’est aussi un ministre qui a une vue très large sur la société. Quelles répercussions, par exemple, des dégâts de la tempête Ciaran sur la France, les entreprises, les transports ?

Face à une inflation toujours très forte, la demande d’augmentation des salaires reste un enjeu, de même que celui du recrutement lié aux difficultés de logement que connait la France aujourd’hui. Dans sa loi « Plein Emploi » qui a pour ambition de ramener le taux de chômage de 7 à 5 %, Olivier Dussopt transforme Pôle Emploi en France Travail et conditionne le RSA à des heures de formation ou d’insertion.

Le ministre du Travail, du Plein Emploi et de l’insertion de France répondra aux questions de Francis Letellier et Cléa Chakraverty journaliste Société à The Conversation France, nous proposera sa carte Blanche.