"C l’hebdo" samedi 11 novembre 2023 sur France 5 : sommaire et invités reçus par Aurélie Casse

Samedi 11 novembre 2023 à 18:55, Aurélie Casse présentera sur France 5 un nouveau numéro du magazine "C l'hebdo". Voici les invités qui seront reçus cette semaine.

Raconter des histoires, être au plus près de celles et ceux qui font l’actualité. Telle est l’ambition d’Aurélie Casse pour cette nouvelle formule de "C l’hebdo".

Plus d’invités, plus de témoignages, plus de rubriques viendront articuler ce nouveau rendez-vous en deux parties : une première (18:55 - 20:00) qui reviendra sur les événements qui ont marqué la semaine écoulée et une seconde (20:00 - 21:00), plus « divertissante », qui, à partir d’un thème, s’attachera à l’actualité sous toutes ses formes (culture, sport, tendances…).

Voici les invités qui seront reçus samedi 11 novembre 2023 :

18:55 C L'hebdo

Antisémitisme : l'impossible union nationale ?



Invitée : Mathilde Panot, présidente du groupe LFI à l'Assemblée Nationale.

L'espace comme on ne l'a jamais vu



Invité : Christophe Galfard, physicien et écrivain.



20:55 C L'hebdo, la suite

Patrick Timsit, en tournée avec son spectacle « Adieu... peut-être. Merci...c'est sûr ».



Julie Andrieu, animatrice de télévision et critique gastronomique.

Luisier Affineur, fromager.