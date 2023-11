"Enquêtes criminelles" : l'affaire Anne-Marie Richy sur W9 mercredi 15 novembre 2023

Nathalie Renoux vous donne rendez-vous sur W9 mercredi 15 novembre 2023 à 21:05 avec un nouvel inédit du magazine "Enquêtes criminelles" : « Anne-Marie Richy : assassinée et vivante à la fois ! ».

Tous les proches d’Anne-Marie Richy pensaient que la dynamique retraitée menait une vie paisible avec Philippe Marchand, un ancien chauffeur de taxi âgé de 65 ans. Mais en réalité, les messages rassurants qu’elle a envoyés pendant plus de deux ans à son entourage ont été écrits par son compagnon pour masquer son crime. Comment est-il possible que personne ne se soit rendu compte de la supercherie pendant tout ce temps ?

Le 16 octobre 2017, lorsque Philippe Marchand signale la disparition d’Anne-Marie Richy, il sort d’une hospitalisation d’un mois après une fracture du col du fémur. L’homme explique qu’à son arrivée dans l’appartement qu’il partageait avec elle à Boulogne-Billancourt, près de Paris, sa compagne avait disparu. L’entourage d’Anne-Marie, qui habite en province, s’étonne de ce départ impromptu et s’interroge sur les déclarations du compagnon. La relation du couple était parfois orageuse, mais impossible d’envisager le pire étant donné que l’homme a un alibi en béton : il vient de passer 3 semaines à l’hôpital.

Très vite, la situation semble se dénouer : Anne-Marie serait belle et bien vivante ! Des messages et des mails le prouvent, mais aussi des retraits bancaires. Terrible méprise… Car ce n’est pas la disparue qui dépense cet argent mais le fringant sexagénaire au-dessus de tout soupçon et ses multiples conquêtes.

"Enquêtes criminelles" vous raconte la déroutante histoire d’un homme qui a presque réussi le crime parfait mais qui a fini par se trahir.

En seconde partie d’émission, "Enquêtes criminelles" reviendra sur la mort de Léa Demagny, 23 ans, le 14 septembre 2021.

Un peu avant 22 heures, alors qu’elle regagnait à pied son domicile, la jeune aide-soignante est fauchée par une voiture sur la route départementale 916, à 35 kilomètres au nord d'Amiens (Somme). Le choc a été violent. Le chauffard a pris la fuite… Malgré tout, un tel accident, en pleine ligne droite et sans la moindre trace de freinage, est très étrange… Et pour cause, il s’agirait d’une odieuse mise en scène. Dans son entourage, quelqu’un voulait se débarrasser de Léa et ne lui a laissé aucune chance.